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ミラレム・ピャニッチが、ケリム・アライベゴヴィッチにチェルシーが再び関心を寄せているとの移籍市場の噂について、ユヴェントスを安心させた。

父セミンとともにユヴェントスの若き才能アライベゴヴィッチの代理人を務める元ボスニア人MFは、『コリエレ・デッロ・スポルト』にこう語った。「アライベゴヴィッチはユヴェントスにいることをとても喜んでいる」

「今はシーズン前半の展開にとても満足している。順位を上げるためにクラブを助けたいと思っており、非常に集中している。代表でも素晴らしい時期を過ごしている。スウェーデン戦とルーマニア戦でのプレーを見れば分かるだろう（2アシストを記録、編集部注）。本人の状態は良く、目標はさらに成長し、チーム内でより多くの出場機会を得ることだ。予定どおりに自分の道を歩みたいと考えている」

「将来はユヴェントスで非常に重要な選手になることを思い描いている。だが、すでに素晴らしいことを成し遂げているし、この好調を生かさなければならない」

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「私の考えでは、ケナン・ユルディズと競合する関係にはない。2人とも力のある選手で、一緒にプレーしたいと思っているし、それができる。もちろん監督が適切だと判断すれば、出場機会は見つかるだろう。違いを生み出せる質の高い選手がチームにいるのは、常に良いことだ。役割が重なることに何の問題も感じない。むしろ、2人は互いをよく理解している」

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2007年生まれのケリム・アライベゴヴィッチは、移籍金3200万ユーロに最大500万ユーロのボーナスを加え、レヴァークーゼンからユヴェントスに加入した。契約は2031年6月までの5シーズンで、年俸は手取り300万ユーロだ。

元ユヴェントス幹部のクリスティアーノ・ジュントリがいるアタランタやチェルシーなど、複数クラブとの獲得競争を制した。決め手となったのは、かつてローマのためにも同選手の獲得交渉を行っていたユヴェントス幹部フレデリック・マッサーラの働きかけだった。

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これまでルチアーノ・スパレッティ監督の下では、ユヴェントスで14試合に出場し、2得点（最初はヨーロッパリーグのNECナイメヘン戦、次はセリエAのナポリ戦で、いずれもトリノのスタジアムで記録）、1アシスト、イエローカード1枚を記録している。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表では19試合に出場して3得点。そのうちの1得点は、ガットゥーゾ率いるイタリアをPK戦の末に下したプレーオフで記録した。去る3月31日のこの勝利は2026年ワールドカップ本大会出場を決定づけ、その本大会ではカタールに3-1で勝利した試合でも1得点を挙げた。

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一方、トルコ人攻撃的MFケナン・ユルディズは、1カ月後に見込まれる負傷からの復帰に向け、ボールを使った練習を再開した。