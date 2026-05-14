チェルシーの選手たちが、クラブ経営陣に「理想の候補」の獲得を強く要求している。

ガーディアン紙によると、チェルシーの選手たちはシャビ・アロンソを新監督の理想候補とみなしている。同紙は、選手たちがクラブ経営陣に、レアル・マドリードやバイエル・レバークーゼンを率いた経験を持つアロンソの招聘を要望したと伝えた。

先月106日で解任されたリアム・ローゼニオールの後任を探しており、現在最も有力視されているのがアロンソだ。交渉は続いているが、まだ合意には至っていない。

候補にはアンドニ・イラオラ（ボーンマス）、マルコ・シルバ（フラム）、オリバー・グラスナー（クリスタル・パレス）、フィリペ・ルイス（フラメンゴ）がおり、セスク・ファブレガス（コモ）にも打診があったが本人は残留を希望している。

チェルシーは2022年にレバークーゼンで監督業を開始したアロンソをマークし、1月にレアルを退任してフリーになったタイミングを待っていた。

レアルでは34試合しか指揮せず、選手団の支持を得られずに退任した。チェルシーは、ブルーコが推進するプロジェクトに新風を吹き込む最適任者はアロンソだと確信している。

アロンソは移籍への発言権とスポーツ方針の明確化を要求。クラブ内には複数のスポーツディレクターがいるが、チェルシーは彼の要望を受け入れる構えだ。

選手たちは、アロンソをロッカールームを統率できるカリスマ性と人柄を持つ監督と見なしている。エンツォ・マレスカの退任とロゼニオール監督時代の不振を経て、チームは指導力と実績を備えた監督を切望している。



