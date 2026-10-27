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パリ・サンジェルマンは、チェルシーのブラジル人FWエステヴァン・ウィリアンを1月に期限付き移籍で獲得できるとの確信を強めている。フランスのクラブは負傷者が相次ぐ中、攻撃陣の補強を模索しており、高い評価を受けるこの10代の選手の獲得をルイス・エンリケ監督が強く推し進めていると報じられている。

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PSG、攻撃陣の補強を模索

パリ・サンジェルマン（PSG）は、パルク・デ・プランスで負傷者が相次ぐ中、冬の移籍市場を前に新たなFWを積極的に探している。若手のミカ・ゴッツとセニー・マユルが台頭し、月曜日のリヨン戦でチームをリーグ・アン首位に導いたものの、エンリケ監督は選手層の限界を強く認識している。

今季は過密日程が続く上、フヴィチャ・クヴァラツヘリアやウスマン・デンベレといった主力の負傷により、攻撃陣の選択肢は大幅に減っている。PSGはシーズン後半に向けて大きな目標を掲げており、戦力不足に陥るわけにはいかない。そのため、クラブ首脳陣は1月の補強を検討している。

エンリケ監督、チェルシーの若手に照準

シーズン途中の補強候補として浮上したのが、チェルシーで高く評価されるブラジル人のエステヴァンだ。2025年7月にパルメイラスからスタンフォード・ブリッジに加入した19歳は、レギュラーの座を確立できず、プレミアリーグではまだ一度も先発していない。

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『Foot01』によると、エンリケ監督はこの若きアタッカーの資質を非常に高く評価している。重要なのは、スポーツアドバイザーのルイス・カンポスも同じ見方をしていることだ。影響力を持つ両者の意見が一致していることは、移籍実現に向けた大きな後押しとみられる。エンリケ監督は、フランスでの短期間のプレーを通じてエステヴァンの力を最大限に引き出し、成長させられると確信している。

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チェルシー、厳格な条件を設定

移籍には双方が関心を示している一方、チェルシーは厳格な条件を設けている。『TEAMtalk』によると、両クラブはすでに協議を開始しており、チェルシーはこのウイングの契約、給与、出場時間について具体的な条件を求めている。

チェルシーが認めるのは、完全移籍の選択肢を伴わない期限付き移籍のみだ。この南米出身選手には、スタンフォード・ブリッジで輝かしい将来が待っていると固く信じている。さらに、給与の全額をPSGが負担することも求めている。エステヴァンが再びベンチで過ごして成長を妨げられる事態を避けるため、規定の出場時間に達しなかった場合には金銭的なペナルティーを科す条項を盛り込むよう働きかけている。

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重要な冬の移籍市場

こうした具体的な条件は今後の交渉次第だが、報道によれば、チェルシーは今冬にブラジル人選手をパリへ送り出すことを原則としてすでに認めている。合意に至れば、エステヴァンは貴重なトップリーグでの経験を積み、PSGはタイトル争いに必要な選手層を確保できる。双方にとって利益のある移籍となるだろう。