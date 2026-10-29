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チェルシーの負傷者問題は、リヴァプールとのカラバオカップの一戦でマクサンス・ラクロワが途中交代を余儀なくされ、さらに深刻化した。フランス人DFはアンフィールドでの前半にハムストリングを痛めたとみられ、すでに選手を欠くシャビ・アロンソ率いるチームにさらなる負担がかかっている。

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ラクロワ、アンフィールドで足を引きずりながらピッチを退く

チェルシーはカラバオカップで緊迫したPK戦の末に敗退した。通常時間はモーガン・ロジャーズとコーディ・ガクポがそれぞれPKを決め、1-1で終了。しかし、チェルシーのコーチングスタッフにとっては、守備の要であるセンターバックを失ったことの方が、はるかに大きな懸念となる。

ラクロワはリヴァプールの同点ゴール直後、中盤でガクポを追いかけていた際に足を痛めた様子を見せた。その後、ボールに関与していない場面で倒れ、ピッチ上で治療を受けてからレヴィ・コルウィルと交代。フランス人DFは左太もも裏を押さえ、クラブのメディカルトレーナーと話しながら、明らかにつらそうな様子でゆっくりとロッカールームへ向かった。

アロンソ監督、新たな負傷者に言及

チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、ラクロワの筋肉の問題がどの程度のものか判明するまで待つ必要があると認めた。試合終了後、スペイン人指揮官はメディカルチームの当初の見立てを明かした。

「判断するにはまだ早すぎる。おそらくハムストリングに何か違和感を覚えたのだろう」とアロンソ監督は語った。「どのような負傷なのか確認するには、数日必要だ」

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スタンフォード・ブリッジで問題が山積

ラクロワの離脱は、チェルシーの守備の安定にとって大きな痛手となる。今夏クリスタル・パレスから加入した同選手は今季、プレミアリーグ全8試合に先発し、カラバオカップでも2試合とも出場するなど、欠かせない存在となっていた。

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ラクロワの離脱により、アロンソ監督が直面する深刻な選手起用の問題はさらに悪化する。チェルシーは負傷のためジョアン・ペドロ、ジェイミー・ギッテンス、リース・ジェームズを欠いて北上し、中心選手のコール・パーマーも出場停止でこの一戦を欠場した。

チェルシーは検査結果待ち

チェルシーのメディカルスタッフは今後数日間でラクロワの状態を評価し、正確な復帰時期を見極める。長期離脱となれば選手層は限界まで試され、過密な秋の日程でアロンソ監督はコルウィルと残る守備陣に大きく頼らざるを得なくなる。

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指揮官は、カップ戦敗退から立ち直り、プレミアリーグでの勢いを維持するために、選手を欠くチームの立て直しを図らなければならない。