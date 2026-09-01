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Chelsea v Juventus - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Andreas Koenigl

翻訳者：

チェルシーの移籍混乱：記録的契約は成立か　かつてのBVBの新星ジェイミー・ギッテンスに電撃退団の可能性？

プレミアリーグ
移籍情報
チェルシー
マルク・ギウ
ジェイミー・バイノー＝ギッテンス
マヌ・コネ
ロベルト・サンチェス
エンソ・フェルナンデス
マンチェスター・シティ

チェルシーでは、移籍市場の締め切り日にかけてまだいろいろな動きが起こる可能性がある。6000万ユーロの選手が加入する見込みで、一方であるストライカーはライプツィヒへ向かい、エンソ・フェルナンデスはメガトランスファーを目前にしている。では、ジェイミー・ギッテンスはどうなるのだろうか。

チェルシーは、少なくともトッド・ベーリー氏の買収以降、移籍市場の最前線で動いており、この夏もすでに新戦力獲得に4億ユーロ超を投じている。そしてデッドラインデーにも、なおいくつかの動きが起こる可能性がある。

というのも、ASローマのMFマヌ・コネは、移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオによればロンドン行きが濃厚で、交渉はすでにかなり進展しているという。しかも、ジャッロロッシの指揮官ピエロ・ガスペリーニは月曜日の時点で、移籍の可能性を否定していた。

フランス代表の同選手の移籍金は約6000万ユーロとみられており、一方でジェイミー・ギッテンスが逆方向に向かう可能性がある。こちらについても、ブルーズは22歳の同選手を本来は放出したくないと最近まで伝えられていたが、Sky Italiaによれば、突如としてレンタル移籍が可能になったという。

チェルシーの移籍動向：エンソ・フェルナンデスの大型移籍が成立か

一方で、FWマルク・ギウの退団は決定しており、同選手はブンデスリーガのRBライプツィヒへ移籍する。スペインU-21代表の同選手に対し、レッドブルズは1600万～1700万ユーロの移籍金を支払い、背番号9を与える。

また、GKロベルト・サンチェスも、シャビ・アロンソ監督率いるチームをデッドラインデー中にレンタルで離れる見通しだ。ファブリツィオ・ロマーノによれば、このスペイン人GKは、ロンドンで新加入のエミリアーノ・マルティネスに定位置を奪われた後、イタリア1部のコモと合意に達しているという。

さらに、デッドラインデーでおそらく最大の取引にもブルーズが関与している。ディ・マルツィオによれば、エンソ・フェルナンデスの1億4000万ユーロ規模の移籍をめぐり、マンチェスター・シティとの合意がすでに成立しているという。すべての取引をまとめるまでの時間は、深夜0時まで残されている。

それはスカイブルーズにとってクラブ史上最高額の契約となる。フェルナンデスは、今夏にノッティンガム・フォレストから1億3500万ユーロで加入したばかりのエリオット・アンダーソンを、クラブ史上最高額の新戦力の座から即座に上回ることになる。

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