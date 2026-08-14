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Stamford Bridge general ChelseaGetty
Khaled Mahmoud

翻訳者：

チェルシーの惨敗にもかかわらず、チャンピオンズリーグが再びスタンフォード・ブリッジの扉を叩く

シャフタール・ドネツク
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チャンピオンズリーグ出場が近づく、チェルシー不在でも

ウクライナのシャフタール・ドネツクは、今季のUEFAチャンピオンズリーグにおけるホームゲームを、イングランドのチェルシーの本拠地として名高い「スタンフォード・ブリッジ」で開催しようと模索している。

この動きの背景には、ロシア・ウクライナ戦争の影響により、2014年以降チームが歴史的なホームスタジアム「ドンバス・アリーナ」を使用できずにいる事情がある。そのため同クラブは国内での試合をキーウとリヴィウの両都市で行う一方、ヨーロッパの試合についてはドイツ、スロベニア、ポーランドを転々としながら開催してきた。

BBC」によると、両者の交渉は依然として続いており、チェルシーのスタジアムは4万人の観客を収容できる規模を活用できる点で、ウクライナのクラブにとって第一候補となっている。

複数の関係者はBBCに対し、この動きに商業的な思惑はなく、2023年にミハイロ・ムドリク選手がチェルシーへ移籍して以来、両クラブの間で築かれてきた強固な関係を活かすものであると認めた。

シャフタールは、ヨーロッパのトップレベルのサッカーをロンドン西部に呼び戻すため、フラムの本拠地「クレイヴン・コテージ」やブレントフォードの本拠地「ジーテック・コミュニティ」といった他の選択肢も検討していた。しかし、これら2つのスタジアムは収容能力が限られていることから「スタンフォード・ブリッジ」に軍配が上がっており、クラブ関係者は、欧州の強豪を相手にした注目の対戦が多数の観客を呼び込み、スタンドを完全に埋め尽くす力があると見込んでいる。

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この動きを後押しするのが、チェルシーが昨季のプレミアリーグを10位で終え、ヨーロッパの各大会への出場資格を得られなかったことであり、これにより試合日程の重複が生じないことが保証される。ただし、対戦の開催はハマースミス・アンド・フラム区議会、ならびに欧州サッカー連盟「UEFA」の承認に依然として左右されることになる。

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