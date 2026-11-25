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エンゴロ・カンテが水曜夜、フェネルバフチェとシャフタール・ドネツクがロンドンで対戦する一戦で、スタンフォード・ブリッジに帰ってくる。チェルシーのレジェンドは古巣の本拠地が今も特別な場所だと認めつつ、感傷に浸るのは後回しだと強調。イングランドまで駆けつけたフェネルバフチェのサポーターも称賛した。

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カンテ、フェネルバフチェの一員としてスタンフォード・ブリッジに帰還

カンテは水曜夜、再びスタンフォード・ブリッジのピッチに立つ。ただし、対戦相手はチェルシーではない。MFとして フェネルバフチェのシャフタール・ドネツク戦 に臨む。舞台はロンドンで、重要な一戦となる。

ウクライナのクラブは、移転後に両クラブが交わした 合意 により、チェルシーのスタジアムでホームゲームを開催している。この取り決めによって、ロンドン西部でのプレーを通じて現代のレジェンドとなったカンテの感慨深い帰還が実現する。2018年のワールドカップ優勝メンバーであるカンテは、試合前の記者会見で、かつての本拠地に戻ることには大きな感慨があると認めた。

カンテ、感傷は後回し

チェルシーと深いつながりを持つカンテだが、試合が始まれば懐かしさに気を取られることはないと明言した。勝ち抜けが懸かるなか、フェネルバフチェの勝利に全神経を注いでいる。

『Football365』によると、カンテは「チェルシーとスタンフォード・ブリッジは私にとって非常に特別な存在だが、今は試合に集中している」と語った。「ここにいると特別な気持ちになる。それでも、今はその気持ちを後回しにしなければならない。今日大切なのは勝って勝ち抜けることだ。試合後に新たな素晴らしい思い出を作れればと思う」

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大挙して駆けつけたフェネルバフチェのサポーターに驚き

カンテは、チームを後押しするために大勢でイングランドへ渡ったフェネルバフチェのサポーターも称賛した。ロンドンに集まったサポーターの多さは、経験豊富なMFにとっても予想外だったという。その声援がシャフタール・ドネツク戦で大きな力になると考えている。

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「フェネルバフチェは常に勝利を求めるクラブだ。それがクラブのDNAにある」とカンテは続けた。「正直、ロンドンにこれほど多くのサポーターがいるとは思っていなかった。でも、私たちにとって大きな力になるだろう」

ロンドン西部で勝ち抜けを懸けた一戦へ

すべては水曜夜、スタンフォード・ブリッジでの対決に懸かっている。カンテにとっては、多くの成功を収めたこの場所で新たな一章を記す貴重な機会だ。大挙して駆けつけたサポーターの後押しを受け、フェネルバフチェは勝利への強い意欲をシャフタール戦で発揮しようとしている。