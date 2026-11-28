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ジョー・コールは、シティ・グラウンドで厳しい一夜を過ごしたウェズレイ・フォファナを先発から外すよう、チェルシーのシャビ・アロンソ監督に求めた。金曜日のノッティンガム・フォレスト戦で、遠征したサポーターは同DFに怒りを向けた。チェルシーのレジェンドは、フォファナを批判の矢面から遠ざけるしかないと考えている。

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フォレスト戦で悪夢の一夜を過ごしたフォファナ

スタンフォード・ブリッジで苦境にあるフォファナにとって、金曜日はさらに厳しい一夜となった。チェルシーは フォレストに痛い敗戦を喫した 。元レスター・シティのセンターバックは、かつてのチームメートであるリアム・デラップに対して後半にPKを与えるなど、散々な夜を過ごした。

モーガン・ギブス＝ホワイトがPKを決め、チェルシーの苦境は深まった。すでに警告を受けていたフォファナは、そのわずか5分後に交代。遠征したサポーターは試合を通じて不満をあらわにし、フランス代表DFに対して 繰り返し野次を浴びせた 。チャントでは、このクラブに彼の居場所はないとはっきり告げていた。

コール、アロンソ監督にフォファナの先発落ちを求める

クラブのレジェンドであるコールは、フォファナ本人のためにも、アロンソ監督は同DFを先発から外すべきだと考えている。フォファナは前週末の リーズ・ユナイテッド戦での1-4の敗戦 でも苦戦しており、コールは休ませることが不可欠だと感じている。

「ウェズレイ・フォファナは本当に厳しい時期を過ごしている。プロとしての精神力が試されている」と、コールは『プレミアリーグ・プロダクションズ』に語った。「彼は交代させられたが、正しい判断だった。先週も昨夜も軽率だった。先発から外して一息つかせ、集中する時間を与える必要があると思う。守備の基本に集中してチェルシーのチームに戻るよう、誰かに言ってもらう必要がありそうだ」

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無許可のインタビューがファンの怒りに拍車

シティ・グラウンドでのキックオフ前から、フォファナとチェルシーファンの間には緊張がくすぶっていた。先週、同DFはフランス人ユーチューバーのザック・ナニによる無許可のインタビューに応じ、その中でチェルシーがリヴァプールに敗れたカラバオカップの試合でPKを外したことを冗談めかして話したように見えた。

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アロンソ監督はフォファナがこの件について謝罪したと 明かした ものの、金曜日の激しい反応は、問題がまだ収まっていないことを示した。コールは特に、ピッチ外で気を散らすような出来事が起きたタイミングを批判した。

「今の彼はミスがあまりに多い……適切な助言を受けられていない」とコールは続けた。「今はあんなことをする時期ではない。ああいうくだらないポッドキャストに出るのは、自分が好調でチェルシーが勝っている時にすべきだ。そうでない時は、ただ集中する必要がある。彼は集中を欠き、ぼんやりしているDFに見えた。DFとして、そんなことを言われるのは一番避けたいはずだ。名前を挙げられないのが理想なのに、実際は毎週のように名前が挙がっている」

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フォファナにとって重要な時期へ

サンダーランド、リーズ、ノッティンガム・フォレストに連敗したチェルシーの立て直しを図るアロンソ監督は、先発選考で大きな決断を迫られている。フォファナをベンチに置いてさらなる批判から守ることが、フランス人DFにとって立て直すための貴重な機会になるかもしれない。