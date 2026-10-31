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エミリアーノ・マルティネスが、選手生活で身体に受けてきた過酷な負担を明かし、今年に入って負った重い指のけがは完全には治らないと認めた。チェルシーのGKは、アルゼンチン代表の力になるために激痛をこらえてプレーせざるを得ず、現在もプレーに影響する後遺症が残っていると明かした。

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アルゼンチンのために痛みを押してプレー

マルティネスは5月、アストン・ヴィラがフライブルクを破ったヨーロッパリーグ決勝のウォーミングアップ中に、指を骨折し、脱臼した。この重傷によって、アルゼンチンのワールドカップ連覇を懸けた戦いに参加できるか、たちまち疑問が生じた。初めて検査画像を見た34歳のマルティネスは打ちのめされた。

手術を受ければ大会に出られなくなるため、マルティネスは激痛に耐えてプレーする道を選んだ。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督の後押しを受け、保護のために特別仕様のアディダス製グローブを使用した。ただ、厚く巻いたテーピングでボールをつかむ動作が大きく制限されたことも認めている。

「毎晩、泣いていた」

アルゼンチン人ジャーナリスト、ガストン・エドゥルのYouTubeチャンネルで、ベテランGKは負傷が日常生活にもたらした身体的、精神的な大きな負担を詳しく語った。痛みは練習方法を根本から変えざるを得ないほど激しく、多大な犠牲を強いられたという。

「アルジェリア戦の前日は、片腕だけで飛び込んでいた。ゾンビみたいにね」とマルティネスは説明した。「手を地面につけると、目の前に星が飛んだ。本当にひどかった。指がソーセージのようになっていて、毎晩泣いていたよ」

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後遺症が残るものの、マルティネスは母国を優先したことに後悔はないと強調する。「指が元通りになることはない。今も痛みを抱えながらプレーしている。でも、代表のためならそういうリスクも負う。また同じことをするよ」と語った。

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ユヴェントス移籍が破談に

指の問題は、夏の移籍市場におけるマルティネスのクラブでのキャリアにも大きな影響を及ぼした。セリエAの強豪ユヴェントスへの移籍話は、メディカルチェックで損傷の全容が判明したことで、最終的に破談となった。

「レントゲンを撮ったら、また骨折していた」とGKは明かした。「そのとき、指が原因であるクラブへの移籍が破談になったんだ」

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イタリアへの移籍が破談となった後、マルティネスは最終的に750万ポンドでチェルシーへ移籍した。「その状態でもプレーは可能だが、手術が必要だと言われた。でもチェルシーは気にしなかった。本当に気にしなかったんだ」と続けた。「いつかは手術が必要になる」

顎の骨折から回復中

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指の問題が長期的な懸念として残る一方、マルティネスは現在、まったく別の負傷によってロンドン西部で戦列を離れている。このGKは、今月初めのチェルシーがエヴァートンに勝利した試合で負った顎の骨折からの回復に取り組んでいる。

今後はリハビリに専念し、その後、スタンフォード・ブリッジでの先発の座を取り戻すことを目指す。完全に回復した後も、34歳のマルティネスは手に残る痛みと付き合いながら、新天地での地位を確立していかなければならない。