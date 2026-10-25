チェルシーのシャビ・アロンソ監督、トッテナム戦での悪夢にもかかわらずマイク・ペンダースのリヴァプール戦先発を明言

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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、若手GKマイク・ペンダースを全面的に支持し、リヴァプールとの次のカラバオカップ戦でも起用すると明言した。ベルギー人GKはトッテナムとのロンドン・ダービーで苦しい午後を過ごしたが、指揮官は起用を継続する決断を下した。

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アロンソ、ダービーでミスのペンダースを擁護

21歳のGKにとって、プレミアリーグで初めてフル出場した先日のトッテナム戦（0-2）は、浮き沈みの激しい一戦となった。好セーブを何度も見せた一方、後半の痛恨のミスで、スタンフォード・ブリッジを訪れた相手に先制を許した。オウンゴールを受けて厳しい視線が注がれているが、アロンソは若きGKを守り、一度の大きなミスで成長が妨げられないようにする考えだ。スペイン人指揮官は、特にチェルシーのように期待の大きいクラブでトップチームに定着しようとする選手にとって、最高レベルのサッカーで成功も失敗も経験することが欠かせないと考えている。

「ミスもこの仕事の一部だ。ミスに対処しなければならない。我々はマイクへの信頼を保っているし、リヴァプール戦でも彼がゴールを守る」と、アロンソはクラブ公式サイトで語った。

スタンフォード・ブリッジでの敗戦にチーム全体で向き合う

トッテナム戦の敗北はチェルシーにとって受け入れがたいものだったが、アロンソはその結果を個人ではなくチーム全体の失敗と捉えた。次の試合でペンダースを先発させると明言したことは、西ロンドンで築こうとしているチーム文化を示す強いメッセージでもある。指揮官は、イングランドのトップリーグでまだ経験を積んでいる選手を、チーム全員で支えることを求めている。

アロンソはトッテナム戦の結果を、大幅な変更の理由ではなく、チーム全員が学ぶ機会としている。「我々は共に勝ち、共に負ける。私自身も含め、全員がミスに対処することも仕事の一部だ」と付け加えた。

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実戦で学ぶ若手選手たち

トッテナム戦で大きなチャンスを与えられた若手はペンダースだけではない。ジェオバニー・ケンダも、重圧のかかるロンドン・ダービーに出場した。アロンソは、ケンダやペンダースのような選手にとって、こうした試合は練習場では再現できない多くを学ぶ機会になると認めている。指揮官は、若い才能がすぐに立ち直るために必要な場を与えることに注力している。

「我々はマイクを支えるし、ジオ（ケンダ）も支える。プレミアリーグで初めて先発する選手たちだ。彼はもっと良いプレーができると証明したいはずだし、我々もそれを示さなければならない」とアロンソは説明した。

カラバオカップでの一戦に焦点

次のリヴァプール戦は、チェルシーが流れを取り戻す絶好の機会となる。ペンダースの先発が決まった今、注目はプレミアリーグの強豪との対戦で、この若手GKが重圧にどう対処するかに集まる。アロンソはベルギー人GKの精神的な強さを高く評価しており、照明の下で真の実力を示すには、このカラバオカップの一戦が理想的な舞台だと考えている。