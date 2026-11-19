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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、モイセス・カイセドの状態を気にかけながら待つことになった。エクアドル代表のカイセドは、代表活動中の試合でハーフタイムに交代を申し出たと明かしている。元ブライトンのMFは軽い不調をいくつか抱えており、チェルシーはプレミアリーグ再開に備えている。

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ボリビア戦で代表活動を早めに切り上げたカイセド

新監督マルセロ・ガジャルドの下、エクアドルは代表活動期間中、親善試合で コスタリカ と ボリビア にそれぞれ2-0で勝利した。土曜日に84分間プレーしたカイセドは、火曜日のボリビア戦でも先発した。

しかし、25歳のMFはハーフタイムに交代を申し出て、後半のピッチには姿を見せなかった。週末にクラブでの活動が再開することもあり、体調が悪くなり始めた時点で不要なリスクを避けた。

体調不良を受け、クラブでの活動に向けた回復を優先

火曜日の勝利後、25歳のMFは報道陣にハーフタイムで交代を求めた理由を説明。早い時間帯での交代は、 今後のクラブでの予定 を考慮したものだと認めた。

カイセドは報道陣に「いや、あまり体調が良くなかった。クラブで次の試合があると分かっているから、自分から交代をお願いした。できるだけ早くクラブに戻って、回復に努めるよ」と語った。

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クラブでの好調の一方、続くコンディション面の問題

カイセドは今季、繰り返す身体面の問題に悩まされてきた。チェルシーのプレミアリーグ開幕戦となったフラム戦を欠場した後、古巣ブライトン戦では 途中出場からわずか14分でふくらはぎを負傷 。その後の3試合を欠場した。

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25歳のMFは回復し、チェルシーの直近のリーグ戦5試合に先発したものの、サンダーランド戦を前にコンディションが不安視されるなかで代表活動期間を迎えた。代表活動期間の序盤、自身の負担について問われたカイセドは、疲労を抱えながらも母国のためにプレーしていると認めていた。

「少し疲れていて、軽い不調もある。それでもここにいるのは、自分の代表チームだからだ。何より大切なのは、ここで自分の仲間たち、自分のエクアドルと一緒にいること。ここに来るために大きな努力をしているし、そのことをうれしく思う」と語った。

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土曜日のリーズ戦に向け、回復は時間との勝負

チェルシーは土曜日の午後、 リーズ・ユナイテッド と対戦し、イングランド1部リーグでの5位を守る。準備期間は短く、カイセドがチーム練習に合流する予定は金曜日。中盤を支えるMFが出場可能な状態を示す機会は、わずか1回の練習に限られる可能性がある。

週末までの回復時間がほとんどないなか、チェルシーはエクアドル代表MFがリーグ戦での連続先発を5試合から伸ばせる状態か、直前に判断することになる。