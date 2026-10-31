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チェルシーの守備陣に大きな痛手だ。マクサンス・ラクロワが年内いっぱい戦列を離れる見通しとなった。ラクロワは先日のリヴァプールとのカップ戦で重度の筋肉損傷を負い、シャビ・アロンソ監督は選手起用で頭を悩ませることになった。

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チェルシーDFにカラバオカップで悲劇

水曜日に行われたカラバオカップでリヴァプールに敗れ、敗退が決まった試合で、センターバックのラクロワは前半終了間際に早々とプレーを終えた。コーディ・ガクポの走り込みに対応しようとした際に急に足を止め、プレーを続けられないことをすぐにチェルシーのベンチへ伝えた。

talkSPORTの報道によると、このフランス人選手はハムストリングにグレード3の肉離れを負ったという。この重度の筋損傷は通常、回復までに8～12週間を要するため、クラブ内では新年まで復帰できないのではないかと懸念が広がっている。

アロンソ監督が当初の離脱見通しを明かす

金曜日の記者会見で、アロンソ監督は主力DFが当面起用できないことを認めた。スペイン人指揮官は当初、間近に迫るマンチェスター・ユナイテッド戦とサンダーランド戦の欠場を明言していた。

「マックスはケガを負った。代表ウィーク前に復帰できるとは思っていない」とアロンソ監督は記者団に説明した。「数週間は離脱するだろう」

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しかし、その後の医療報告では、監督の当初の見積もりよりもはるかに厳しい見通しが示された。グレード3の肉離れが確認されたことで、11月の代表ウィーク後に比較的早く復帰できるというアロンソ監督の期待は覆された。

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チェルシーの守備陣に大きな打撃

ラクロワの離脱はアロンソ監督にとって、戦術面で大きな問題となる。今夏にクリスタル・パレスから加入したDFは、先発メンバーから外せない存在としての地位を確立していた。

水曜日のPK戦での痛恨の敗退まで、ラクロワの出場時間はチーム内のどの選手よりも長かった。プレミアリーグ開幕から8試合のうち7試合で90分間フル出場し、今季のカラバオカップでも全試合に先発していた。

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スタンフォード・ブリッジで負傷者が増えていることも、守備陣の危機に拍車をかけている。サイドバックのリース・ジェームズは軽度の膝の手術からのリハビリを続けており、ジョアン・ペドロも太ももの不調で数週間の離脱を見込まれている。

過酷な年末の日程をどう乗り切るか

チェルシーは厳しい冬の連戦を前に、最も頼りにしてきたDFの穴を埋める方法を見つけなければならない。ラクロワは長期離脱により、公式戦で約10試合を欠場する見込みだ。

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アロンソ監督が組み直す守備陣は、マンチェスター・ユナイテッド戦で早速厳しい試練に直面する。さらにその先には、ライバルであるリヴァプールやマンチェスター・シティとの重要な対戦を含む過酷な12月の日程が待つ。守備の要を欠いたまま、これを乗り切らなければならない。