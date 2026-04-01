チェルシーに動揺：エンツォ・フェルナンデス、チームメイトからの信頼を瞬く間に失う

先ごろ終了した代表戦中断期間が始まる前、チェルシーの状況は決して順調とは言えなかった。ロンドンのクラブは直近4試合で連敗を喫し、チャンピオンズリーグ出場権を逃す危機に瀕している。さらに『ザ・テレグラフ』紙によると、一部の選手たちはエンツォ・フェルナンデスに対して不満を抱いているという。

チェルシーはここ最近、チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに2度、完敗を喫した（5-2、0-3）。さらに、リアム・ローゼニオール監督率いるチームは、プレミアリーグでもニューカッスル・ユナイテッド（0-1）とエバートン（3-0）に連敗を喫している。

フェルナンデスは通常チェルシーの副キャプテンだが、負傷で欠場した主将リース・ジェームズの代わりに、直近の2試合でキャプテンマークを巻くことになった。しかし、その役割においてフェルナンデスは、決して印象的なプレーを見せられなかった。

PSGに2試合合計8-2で敗れた後、フェルナンデスは自身の将来についていくつかの発言で周囲を驚かせた。「分からない」と彼はESPNアルゼンチンからの取材に答えた。「残り8試合とFAカップがある。ワールドカップもあるし、その後は様子を見よう」

『テレグラフ』紙によると、フェルナンデスはこの不振の期間中、チームメイトに対して何度も罵声を浴びせていたという。シーズン終盤に向けて団結すべき時期であるにもかかわらず、そのせいで一部の選手たちはフェルナンデスに対して全く良い印象を持っていない。

また、PSG、ニューカッスル、エバートンとの試合を控えたロッカールームでも、フェルナンデスは一部のチームメイトを苛立たせるような暴言を吐いていた。例えば、PSGとの第1戦でのミスを犯したゴールキーパーのフィリップ・ヨルゲンセンも、その犠牲者の一人だった。

しかし、ピッチ上でもフェルナンデスの苛立ちはすでに明らかだった。アルゼンチン人選手はデンマーク人選手を罵倒し、ゴールキーパーに向かってボールを投げつけた。「彼は本当に激昂している」と、TNTスポーツのレポーター、グレン・ホドルはその瞬間をこう評した。

クラブの元選手たちもフェルナンデスを批判している。ジョン・オビ・ミケルは自身のポッドキャスト『The Obi One Podcast』で次のように語った。「ここはチェルシーだ。他のクラブへの踏み台ではない。もし心はすでにマドリードにあるなら、青いユニフォームを着るべきではない。チェルシーでは、将来の移籍のためではなく、クラブのエンブレムのためにプレーしていたのだ。」

アルゼンチン代表としてザンビアやモーリタニアとの国際試合に出場したフェルナンデスは、土曜日にチェルシーの一員としてFAカップ準々決勝に臨む。スタンフォード・ブリッジでの対戦相手はリーグ・ワン所属のポート・ヴェイルだ。プレミアリーグでは、チェルシーは現在6位につけている。