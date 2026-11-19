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ジミー・フロイド・ハッセルバインク氏はチェルシーに対し、ボーンマスMFアレックス・スコットの獲得を見送り、アーセナルで冷遇されるマルティン・スビメンディの獲得に1月に動くよう求めた。元ストライカーは、シャビ・アロンソ監督が中盤を直ちに強化するには、世界トップクラスの実績を持つ勝利を知る選手が必要だと考えている。

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スタンフォード・ブリッジに必要な中盤の補強

チェルシーには、1月の補強戦略を再考し、ボーンマスの有望株スコットよりもスビメンディを狙うべきだとの声が上がっている。ハッセルバインク氏は、クラブに必要なのはさらなる若手ではなく、すぐに力を発揮できる経験豊富な選手だと考えている。チェルシーは夏の移籍市場で多額の投資を行ったが、 エンソ・フェルナンデス と アンドレイ・サントス が退団したことで、セントラルMFの層はなお薄い。

アロンソ監督は現在、モイセス・カイセドに大きく依存している。ただ、ロメオ・ラヴィアは最近、コンディションを完全に取り戻した。クラブは 夏にスコットの獲得を試みており 、ボーンマスでの契約を巡る微妙な状況を踏まえ、再び関心を強める可能性がある。しかし、アーセナルとリヴァプールも、評価の高い23歳の動向を追っている。

ハッセルバインク氏、実績ある勝利を知るMFを要求

ハッセルバインク氏はスコットの可能性を認めつつも、アロンソ監督にはすぐに活躍できるスター選手がどうしても必要だと考えている。そして、チェルシーのチームを直ちに一段上へ引き上げる理想的な候補として、スビメンディを挙げた。

「チームには若い選手が非常に多いので、私はもう少し経験のある選手を望む」と、ハッセルバインク氏は『カナダ・スポーツ・ベッティング』に語った。「シャビ・アロンソに必要なのは、より経験豊富で、代表でもトップクラスの選手だと思う。コブハムのロッカールームに入ってきたとき、ほかの選手たちが『すごい！ ここは本気だ』と思うような選手が必要だ。

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「チェルシーは再び大きなタイトルを獲得し始めなければならない。そのためには、実績があり、勝利を知る即戦力の選手を獲得する必要がある。それを早める唯一の方法は、実績ある選手を迎えることだ」

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アーセナルで出場機会に苦しむスビメンディ

スビメンディは今季、アーセナルでプレミアリーグの試合にまだ先発していない。スペイン代表MFは、ニューカッスルからブルーノ・ギマランイスが加入したことで、激しいポジション争いに直面している。

「アーセナルからマルティン・スビメンディを獲得できるなら、1月に絶対に獲得すべきだ」とハッセルバインク氏は続けた。「彼は今、アーセナルで試合に出ていないが、チェルシーを強くする。欧州と世界の王者であり、タイトルを獲得してきた選手だ。品格と落ち着きがにじみ出ているし、アロンソはレアル・ソシエダ時代の彼を知っている。今すぐ獲得すべきだ」

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アロンソ監督、1月の選択肢を見極める必要

アトレティコ・マドリーは、次の移籍市場を前にスビメンディへの関心をすでに示している。しかし、元レアル・ソシエダの選手は現在、アーセナルに残ってポジションを争う決意を固めている。

チェルシーは今後、正式なオファーを出して獲得の可能性を探るか、スコットのような若手選手を引き続き狙うかを決めなければならない。アロンソ監督には、長期的なプロジェクトと、すぐに結果を出す必要性との慎重な両立が求められる。