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ブレントフォードは、チェルシーとリヴァプールへの移籍が新たに取り沙汰されているクラブ史上最高額の補強選手、エル・ハジ・マリック・ディウフについて、シーズン途中の退団を認めない方針だ。8月下旬にウェストハムから最大4000万ポンドで獲得したばかりの21歳のセネガル代表を、Gtechコミュニティ・スタジアムの首脳陣は今冬の放出対象外と考えている。

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ブレントフォード、冬の獲得打診を拒否

『TEAMtalk』によると、ブレントフォード首脳陣は左サイドバックの1月の退団を検討すらしておらず、今後交渉に応じるとしても高額のオファーを求めるという。ディウフは2031年までの5年契約を結んでおり、クラブにはさらに12カ月延長できるオプションもある。キース・アンドリュース監督の下で長期的に重要な戦力と見なされており、ブレントフォードは獲得を狙う他クラブを退ける上で有利な立場にある。

出場機会が限られる背景には段階的な起用方針

今季ここまでプレミアリーグでの出場が先発1試合、途中出場4試合にとどまっていることから、ディウフの近い将来を巡る憶測が広がっている。出場機会が限られているのは、キーン・ルイス＝ポッターが安定したプレーを見せているためだ。しかし、クラブ内部の関係者は、指導陣が当初からディウフをすぐにレギュラーとして起用するのではなく、徐々にチームに慣れさせる方針だったと強調している。

アンドリュース監督は以前、ブレントフォードがクラブ史上最高額の移籍金を投じてディウフを獲得した主な理由として、若さと成長の余地の大きさを挙げていた。ブレントフォードは売却益を得ようとするどころか、欧州大会出場権獲得を目指すチームにとって欠かせない戦力と見ている。

昨夏からの関心が新たな噂に

今週初めには、チェルシーとリヴァプールの双方が最近、移籍の可能性を探るためにディウフの代理人側に接触したと報じられた。しかし、TEAMtalk の情報筋は、両クラブがディウフに関心を寄せていたのは実際には昨夏のことだと説明し、この報道を否定的に捉えている。

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プレミアリーグの両強豪は、W杯でのセネガル代表としてのディウフのプレーに加え、昨季ウェストハムで積んだトップリーグでの経験にも好印象を抱いていた。ディウフは昨季、5アシストを記録している。こうした過去のスカウティングによる関心はあったものの、新年に移籍市場が再開した際、いずれのクラブも正式なオファーを準備しているとはみられていない。

ディウフは成長に集中

現行契約を4年超残しており、Gtechコミュニティ・スタジアムのクラブ関係者は誰もが、ディウフが1月の移籍市場終了後もロンドン西部に残ると見込んでいる。若きDFは今後、プレミアリーグの今季後半戦で、アンドリュース監督の下、継続的な先発出場を懸けてルイス＝ポッターに挑む。クラブ史上最高額の移籍金に見合う活躍を示すためには、練習場で着実に適応を続けることが鍵となる。