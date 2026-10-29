タブロイド紙によると、来年1月に移籍を成立させるには関係するすべての当事者が譲歩する必要があるものの、冬季中断期間中の合意は実現可能とみられている。リヴァプールはすでに、このセネガル人MFの関係者との交渉を開始したという。

カマラが今も移籍の噂の対象となっている背景には、昨夏の劇的な展開がある。移籍市場最終日には、チェルシーへの移籍が事実上決まったかに見えた。両クラブと選手側の間では、基本移籍金5500万ユーロについて、すでに書面で合意していた。

しかし、移籍市場が閉まる数時間前、モナコは合意を撤回した。この突然の撤回の背景には、並行して進んでいたフォラリン・バログンを巡る駆け引きがあったとみられる。バログンのエヴァートン移籍について、この時点で再交渉が必要になったためだ。

この一件はロンドンで大きな反発を招いた。当時、チェルシーはモナコ側の交渉の進め方を「極めてプロ意識に欠ける」と評したと伝えられた。カマラの市場価値はそれ以降さらに上昇し、現在は最大7000万ユーロと見積もられている。

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チェルシー移籍破談後、ラミン・カマラの代理人が苦言

移籍の破談には、代理人側からも批判の声が上がった。かつてミュンヘンでプレーしたニコラス・ジャクソンのほか、カマラと、同じ代表チームの同僚イスマイラ・サールの代理人も務めるディオマンシー・カマラは、サールもクリスタル・パレスからガラタサライかリヴァプールへの移籍を目指していたものの土壇場で実現しなかったことを踏まえ、自身のインスタグラムにこう記した。「イスマイラ・サールとラミン・カマラの件は、私たち全員に考えるきっかけを与えるはずだ。アフリカの選手が時に単なる商品であるかのような印象を与える、そうした考え方から抜け出さなければならない。選手を買い、値段を付け、その将来について交渉する。そして、あまりにも頻繁に本人の意思が後回しにされているように見える」

カマラは、アフリカ出身のプロ選手に対する接し方を根本から変えるよう訴えた。「彼らの仕事を尊重すること。キャリアを尊重すること。大志を尊重すること。声を尊重すること。移籍は、2つのクラブと数字だけの問題であってはならない。どの契約の背後にも、一人の人間がいて、キャリアがあり、夢があり、人生に関わる決断がある」

カマラとモナコの契約は2029年まで残っている。2024年に1500万ユーロでFCメスから加入して以来、公式戦83試合に出場し、7ゴール12アシストを記録している。