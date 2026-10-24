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アストン・ヴィラは、契約に定められた買い取り義務の発動を避けるため、チェルシーから期限付き移籍中のアタッカー、アレハンドロ・ガルナチョを今季の残り試合で起用しない構えだ。ウナイ・エメリ監督は、夏にヴィラ・パークへ加入したアルゼンチン代表の同選手に納得しておらず、そのままロンドン西部へ送り返す可能性もある。

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ミッドランズのクラブ、思い切った措置を検討

『フットボール・インサイダー』によると、ミッドランズのクラブは、今後数週間でパフォーマンスが劇的に改善しない限り、22歳の出場時間を意図的に制限する方針だ。ガルナチョはモーガン・ロジャーズのスタンフォード・ブリッジへの移籍を受け、7月に1シーズンの期限付き移籍で加入した。契約には、一定の出場試合数に達した場合に発動する4300万ポンドの買い取り義務が含まれている。しかし、今季ここまでの公式戦出場時間はわずか31分にとどまっている。

元マンチェスター・ユナイテッドの有望株、再び苦戦

ガルナチョはルベン・アモリム監督の下でオールド・トラッフォードでの序列を落とし、2025年8月に固定移籍金4000万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドからチェルシーに加入した。2032年までの7年契約を結んだものの、ロンドンでのデビューシーズンに全公式戦で12得点に関与した後、チェルシーはわずか1シーズンで期限付き移籍を認めた。

直近の代表戦期間中に行われたセビージャとの親善試合では得点したものの、そこから勢いに乗ることはできず、以降のチャンピオンズリーグでの出場時間はわずか11分だ。

プレミアリーグでは2試合連続で試合のメンバーから外れ、先週末のニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦での勝利を欠場。さらに第8節の土曜日に行われるマンチェスター・シティとのホーム戦でも再びメンバーから外れた。

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補強担当首脳陣、以前と同じ戦略を採用

同報道によると、アストン・ヴィラは練習で自身の価値を証明する責任は選手本人にあると考えている。現状では、完全移籍条項が発動するだけの出場機会を与えないことをすでに決めているという。

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エメリ監督の下にあるクラブ首脳陣は昨季、リヴァプールから期限付き移籍で加入したハーヴェイ・エリオットにも同じ手法を用い、買い取り義務が発動しないよう出場機会を制限した。

保有元のクラブに戻っても長期的な将来は見込めず、情報筋によれば、アストン・ヴィラが計画どおりスタンフォード・ブリッジに送り返した場合、このウインガーは来夏、行き場を失う可能性がある。

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練習場でのアピールが不可欠

ガルナチョがボディムーア・ヒースでの練習を通じて速やかにエメリ監督の考えを変えられなければ、アストン・ヴィラの移籍予算を守るため、冬はスタンドから試合を見守る厳しい状況に直面する。今後数カ月で再び戦力に加われなければ、チェルシーは2027-28シーズンを前に、構想外となったこの選手の新たな移籍先を探す必要がある。そのため、今後数週間がイングランドのトップリーグにおける彼のキャリアを左右するかもしれない。