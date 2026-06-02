チェルシーが、象徴的な「跳躍するライオン」のクラブエンブレムをあしらった2026-27シーズンのホームユニフォームを発表した

チェルシーとナイキは2026-27シーズンのホームユニフォームを発表した。過去のホームユニフォームでおなじみの黄色いディテールが復活し、クラブエンブレムも刷新された。

ファンからの意見を反映し、クラブエンブレムは刷新され、シャツ前面に誇らしく織り込まれています。ブライトブルーの生地には襟とボタンダウンネックを採用し、ランパントライオンとナイキのスウッシュにはミッドウェストゴールドのアクセントを配しました。

75シーズン前にテッド・ドレイクが導入したクラブエンブレムの立ち上がるライオンは、今回その爪痕が強調されています。壁画やコンサート会場などで世界中に目撃情報が飛び交い、従来の枠を超えた話題を呼んでいます。

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クラブ史上初となるこのローンチは、複数の都市とのコラボレーションで活気づきました。単一の映像公開ではなく、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロ、シドニーで著名人が街中で着用する「目撃情報」を軸にしたキャンペーンを展開しました。

ペンシルベニア州のPGA選手権ではジャスティン・ローズが初着用し、マドンナもオンライン投稿で「ショルダードロップ」を披露。ブラジルの音楽フェスではシンガーソングライターMCハリエルが3万人の前でパフォーマンスを行った。

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本ユニフォームは現在、チェルシーFCストア、ナイキおよび各販売店にて購入できます。















