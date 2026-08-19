SkyとFoot Mercatoの報道によると、ヴェルダーはRCストラスブールからの新たなオファーを受け入れた。 Skyによれば、フランス1部のクラブはクーリバリに対し、基本移籍金2000万ユーロをブレーメンに支払う。さらに最大500万ユーロのボーナスが上乗せされる可能性があり、加えてブレーメンは10パーセントの再売却条項も確保したという。

報道では、クーリバリはヴェルダー首脳陣からストラスブールでメディカルチェックを受ける許可を得ているという。若きセンターバックの今夏のブレーメン退団は、多額の移籍金を伴うものになると数カ月前から見られていた。

昨季ブンデスリーガでブレイクを果たした19歳には、おそらくボルシア・ドルトムントやパリ・サンジェルマンを含む複数の名門クラブが関心を示していた。だが、クーリバリのストラスブール移籍が目前に迫る中で、とりわけ興味深いのがチェルシーだ。

カリム・クーリバリ、ストラスブール経由でチェルシーへ？

BlueCoのコンソーシアムは周知の通り、ストラスブールと、この夏からシャビ・アロンソが率いるブルーズの両方に関与している。両パートナークラブの間ではたびたび選手が迅速に移籍しており、それだけにクーリバリがストラスブールをチェルシー行きへの足がかりと見ている可能性は高い。

ロンドンのクラブは、しつこくこのヤングスターへの関心が取り沙汰されてきたトップクラブの一つでもあり、クーリバリに大きなポテンシャルを見ていると伝えられている。ヴェルダーにとって興味深いのは、今後数年のうちにストラスブールがこの左利きの選手を高額でチェルシーへ放出した場合、再売却条項によってブンデスリーガのクラブにも利益が入る点だ。

2024年に宿敵ハンブルガーSVの下部組織からヴェルダーへ加入したクーリバリは、北ドイツのクラブで昨季序盤、まずは人員不足の恩恵を受ける形で先発メンバーに押し上げられた。その中で好パフォーマンスを見せたため、以降もおおむねその座を維持し、2025-26シーズンのブンデスリーガでは27試合に出場した（1得点）。

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総額2500万ユーロのパッケージにより、クーリバリはブレーメンのクラブ史上、伝説的なブラジル人司令塔ジエゴ（2009年にユヴェントスへ2700万ユーロで移籍）に次ぐ2番目に高額な売却選手となる。これにより、ヴェルダーの今夏の移籍収入は4000万ユーロを超え、クレメンス・フリッツ取締役プロフットボールを中心とする首脳陣は、さらなる戦力強化に向けた新たな資金を手にすることになる。主な目標は、すでにレンタルで加わっていたMFキャメロン・プエルタスを完全移籍で獲得することだという。所属元のアル・カーディシーヤは、その移籍金として約1000万ユーロを求めているとみられている。

カリム・クーリバリはDFBチームの希望の星と見なされている

本来はブレーメンと2029年まで契約を残していたクーリバリだが、一方で2025-26シーズンにカンファレンスリーグ準決勝まで進出した若いストラスブールのチームに加わることになる。リーグ・アンで8位だったフランスのクラブは、今季は国際大会に出場しない。

将来に向けて、クーリバリはDFBチームの将来的な希望の星と見られている。U17以来、ドイツの各年代別代表を渡り歩き、3月末には北アイルランド戦（3-0）のEURO予選でU-21代表デビューを果たした。ただし、DFBにとっては警戒も必要だ。クーリバリはコートジボワールにルーツを持ち、コートジボワール側はオルデンブルク生まれの同選手に対し、すでに代表変更を働きかけているという。