チェルシーが巨費を投じて獲得したミハイロ・ムドリクのドーピング疑惑に新展開。

ベン・ジェイコブス氏によると、ミハイロ・ムドリクはスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する見込みだ。このウクライナ人選手は4年間の出場停止処分を科される可能性があったが、これに異議を申し立てることになる。

2024年12月、彼はメルドニウムの陽性反応で暫定的に出場停止となった。この薬物は血液の酸素供給を高める。

2023年に加入したチェルシーでの試合出場や練習も禁じられている。2025年6月に正式告発され、FA（イングランドサッカー協会）から4年間の出場停止が予想される。

本人は「故意に禁止薬物を使用したり規則に違反したりしていない」と主張し、原因調査のためチームと協力していると明かした。

この判断に不服なムドラクは、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴した。ジェイコブス氏によると、2月末にサッカー協会へ上訴し、現在は書面による証拠交換を行っているという。審問の日程は未定だ。

ムドリクの古巣シャフタール・ドネツクも早期解決を望む。同クラブCEOパルキン氏はESPNに、出場停止で多額の収入を失っていると語った。チェルシーは移籍金7000万ユーロに加え、ボーナスも支払っている。

パルキンは「彼の契約には3000万ユーロのボーナスが含まれている」と語った。彼がプレーせずチェルシーが勝てなければ、我々は3000万ユーロを失う。それは大きな損失だ。

だからこそ、誰もがこの問題が早く解決し、ムドリクが再びプレーすると見ている。そうでなければ、我々は3000万ユーロを失うリスクを負う」と結んだ。