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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、敵地アンフィールドでの接戦の末に敗れた後、カラバオカップは今季、クラブにとって「最も重要度の低い」大会だと語った。チェルシーは大会4回戦でリヴァプールと緊迫した試合の末に1-1で引き分け、PK戦で敗退した。

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チェルシー、アンフィールドでPK戦の末に敗退

水曜夜の一戦では、モーガン・ロジャーズがPKでチェルシーに先制点をもたらしたが、リヴァプールもコーディ・ガクポのPKで追いつき、試合は1-1の引き分けとなった。その後、勝負はPK戦に持ち込まれ、ホームのリヴァプールが6-5で勝利した。チェルシーのDFウェスレイ・フォファナがシュートをポストに当てた末の決着だった。

敗退したものの、チェルシーはアンフィールドで粘り強い守備を見せた。GKマイク・ペンダースは際立ったプレーを披露し、守備陣にとって重要な安定感をもたらした。前半を通じて接戦を維持する上で、その働きは大きかった。

アロンソ、PK戦での敗北を振り返り「紙一重だった」

かつてリヴァプールでプレーしたアロンソ監督は、PK戦を振り返り、敗戦の厳しさを受け止める一方で、チームの奮闘を称えた。「PK戦になれば、敗退する側はいつだって厳しい結果だと感じるものだ」と語った。「両チームにとって本当に紙一重だった。PK戦では何が起きてもおかしくない。

「選手たちはアンフィールドで十分に戦えるレベルのプレーを見せた。PKを与えて追いつかれたが、試合は両チームにとって本当に接戦だった。

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「もちろん、結果は望んでいたものではない。試合前に予想していた結果でもない。PK戦になれば、悲しい思いをする側が出る。今回はそれが私たちだった」

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チェルシーの指揮官は、GKの重要な働きにもすぐに言及した。「マイク・ペンダースは安定したパフォーマンスを見せた」とアロンソ監督は続けた。「多くのチャンスを許したわけではないが、彼のプレーは非常に落ち着いていて安定していた。前半の私たちにとって、それは本当に重要だった」

チェルシーのカラバオカップ敗退は「小さなつまずき」

落胆はあるものの、アロンソ監督はチーム全体の戦いぶりに前向きな点を見いだした。「だが、私たちは非常に高いレベルで競い、良いパフォーマンスを見せたと言いたい」と話した。「改善が見られたと思う。それこそ私たちが望んでいたことだ。勇気を持ってプレーした。試合は本当に、本当に接戦だった。どちらが勝ってもおかしくなかった。両チームともチャンスは多くなかった」

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指揮官はまた、試合中に戦術の変更を余儀なくされたことも明かした。「難しい局面も乗り越えようとした。負傷者が出た後は、それに対応し、いくつかのことを変えなければならなかった」と述べた上で、大会の重要性を強調しなかった。「だが、この大会での敗退は小さなつまずきだ。おそらく、私たちにとって年間で最も重要度の低い大会だから、気持ちを切り替える必要がある」

チェルシーは今季、欧州の大会に出場しておらず、タイトル獲得の機会が限られている。それだけに、アロンソ監督がカップ戦の重要性を低く見積もったことは、とりわけ印象的だ。

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週末を見据え、アロンソ監督はリーグ戦が最優先だと強調した。「これがサッカーだ。私たちの仕事の一部でもある。良いレベルを示していたし、こうしたスタジアムで戦うにはそれが必要だ」と語った。「アンフィールドを離れたら、焦点は土曜日のプレミアリーグに移る。それが中心であり、最も重要なことだ。プレミアリーグが最大の焦点になる。試合は土曜日の早い時間帯に始まるため、回復の時間はあまりない。かなり早く気持ちを切り替える必要がある」

重要なプレミアリーグの一戦へ、チェルシーに短い準備期間

チェルシーは今週土曜日、プレミアリーグで苦戦するマンチェスター・ユナイテッドとの早い時間帯の一戦に臨む。試合間隔が短く、選手たちの回復に充てられる時間はごくわずかだ。アロンソ監督は、水曜日のカップ戦敗退から選手たちの気持ちを素早く切り替え、最優先するリーグ戦での目標に再び集中させなければならない。

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一方、勝利したリヴァプールはカラバオカップでの戦いを続ける。準々決勝もアンフィールドで行い、準決勝進出を懸けてボーンマスを迎える予定だ。