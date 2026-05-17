チェルシーがシャビ・アロンソを監督に任命。契約期間は複数年。

FAカップ決勝で敗れたチェルシーは日曜日、シャビ・アロンソ氏の監督就任を発表した。アロンソ氏は土曜にクラブと合意し、翌日に4年契約にサインした。

先週初めにロンドンを訪れ最終調整を行い、正式に就任を受諾した。レアル・マドリードを解任されてからわずか数か月後の電撃就任となる。

チェルシーは先月リアム・ローゼニオールが解任された後、迅速に新監督探しを進めた。アンドニ・イラオラも候補に上がったが、最終的にはアルロンソが選ばれた。

アロンソは7月1日からスタンフォード・ブリッジで指揮を執る。「チェルシーは世界屈指のクラブであり、監督に就任できたことを誇りに思う」

オーナーやスポーツ部門の幹部と話し合う中で、私たちは同じ野心を共有していることが明確になりました。常に最高レベルで戦い、タイトルを争うチームを作りたいと考えています。 「チームには多くの才能があり、クラブには計り知れない可能性が秘められています。このクラブを率いることは大きな名誉です。今は全力で働き、適切なチーム文化を築き、タイトル獲得に集中しています」と喜びを語った。

クラブは「優れた監督であり真のリーダー」と歓迎。アロンソ率いるチェルシーは、来季プレミアリーグ復帰を目標にする。

アロンソはバイエル・レバークーゼンで2024年に無敗優勝を達成。レアル・マドリードを解任された後、リヴァプールの後任候補にも挙げられたが、今回はイングランドの別の強豪を選んだ。