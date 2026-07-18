『The Athletic』の移籍市場専門家デビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーとアストン・ヴィラはモーガン・ロジャースの移籍で合意した。バーミンガムを本拠地とするヴィラは、約1億3750万ユーロのオファーを受け入れた。

移籍が正式に成立するには最終調整が残っている。現在ヴィラと2030年半ばまで契約を結ぶロジャースは、スタンフォード・ブリッジで6年契約を結ぶ予定で、チェルシーには1年延長オプションがある。

オルンスタイン氏によると、23歳のロジャースはチェルシー移籍を強く希望。新監督のシャビ・アロンソやクラブの将来計画に魅力を感じているという。アーセナルも興味を示したが、本人はチェルシーを第一希望とした。

ヴィラでは125試合に出場し31ゴール29アシストを記録。昨季は14ゴール12アシストの活躍でチームをCL出場とEL制覇に導いた。

ロジャースは2024年11月にイングランド代表に初招集され、これまでに21キャップを記録。今大会ではトゥヘル監督から多くの出場機会を与えられ、アルゼンチン戦では先発しアシストを記録したが、イングランドは1-2で敗れた。

『The Athletic』によると、ヴィラはすでにロジャースの退団を見込んでおり、補強を進めていた。マンザンビを6000万ユーロで獲得し、ゴメスも4500万ユーロで加入する見込みだ。

ミドルズブラも2024年2月にヴィラへ約1000万ユーロで売却した際、再転売益の20％を受け取る条項を盛り込んでおり、今回も収入を見込める。

単純計算で2750万ユーロほどだが、利益分のみならやや下回る。