チェルシーがアーセナルを下し、約1億4000万ユーロの大型移籍を実現させる見込み。

『The Athletic』の移籍市場専門家デビッド・オーンスタイン氏によると、チェルシーとアストン・ヴィラはモーガン・ロジャースの移籍で合意した。バーミンガムを本拠地とするヴィラは、約1億3750万ユーロのオファーを受け入れた。

現時点では最終調整中だが、ロジャースは2030年半ばまでヴィラとの契約を残している。移籍が成立すれば、スタンフォード・ブリッジで6年契約を結び、チェルシーには1年延長オプションがある。

オルンスタイン氏によると、23歳のロジャースはチェルシー移籍を強く希望。新監督のシャビ・アロンソやクラブの将来計画に魅力を感じているという。アーセナルも興味を示したが、本人はチェルシーを第一希望とした。

ヴィラでは125試合に出場し31ゴール29アシストを記録。昨季は14ゴール12アシストの活躍でチームをCL出場とEL制覇に導いた。

ロジャースは2024年11月にイングランド代表に初招集され、これまでに21キャップを記録。今大会ではトゥヘル監督から多くの出場機会を与えられ、アルゼンチン戦では先発しアシストを記録したが、イングランドは1-2で敗れた。

この移籍でヴィラの財務担当者はもちろん、ミドルズブラの財務担当者にも多額の収入が入る。チャンピオンシップの同クラブは2024年2月、ロジャースを約1,000万ユーロでヴィラに売却し、再売却益の20％を受け取る条項を盛り込んでいた。

単純計算で2750万ユーロ前後が入る見込みだが、利益部分のみ対象の場合はやや減額する。



