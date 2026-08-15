チェルシーは新シーズンへの準備を締めくくり、本拠地スタンフォード・ブリッジで土曜日に行われたスペインのレアル・ソシエダとの親善試合で3－1と貴重な勝利を収め、公式戦の幕開けを前にポジティブな兆しを示した。

チェルシーは新加入のモーガン・ロジャーズが9分に早々と先制点を挙げ、試合開始直後からチームに明確な優位性をもたらした。

このゴールは、今夏にアストン・ヴィラから1億3700万ユーロで加入したイングランド人選手にとって、チームでのデビュー戦を理想的な形で飾るものとなった。

チェルシーは序盤の数分間で試合の主導権を握ったが、前半終了間際にレアル・ソシエダが同点に追いつき、ジョン・アランブルが45分にゴールを決めて前半は1－1で終了した。

チェルシーは再びリードを奪うまで長くはかからなかった。ブラジル人フォワードのジョアン・ペドロが後半開始からわずか2分でネットを揺らし、さらに77分に3点目を追加。個人での2ゴールでホームチームの勝利を決定づけ、シーズン開幕前にチームの自信を高めた。

チェルシーは8月24日、フラムとの対戦でプレミアリーグの戦いをスタートさせる。一方、レアル・ソシエダはトゥールーズとケルンに敗れたのに続く3連敗を喫し、8月21日のスペインリーグ開幕戦レアル・ベティス戦を前に、やや低い士気で新シーズンに臨むことになる。