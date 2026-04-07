レアル・マドリードの若手選手ティアゴ・ベタルシュが、UEFAチャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦を前に、“白い巨人”のレジェンドであるラウール・ゴンサレスの記録を上回った。

レアル・マドリードは今夜火曜日、準々決勝第1戦で本拠地「サンティアゴ・ベルナベウ」に宿敵バイエルン・ミュンヘンを迎える。決着をつける第2戦は来週、ドイツで行われる。

レアル・マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、今日の試合でベタルシュを先発起用することを決め、歴史的な記録を打ち立てた。

統計に特化した「Squawka」によると、ベタルシュは18歳247日で、チャンピオンズリーグ準々決勝の試合に先発したレアル・マドリード史上最年少選手となり、1996年から続いていたラウールの記録を更新した。

ノイアーが歴史的リスト入り

一方、「Opta」は、バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーがチームで先発出場136試合目を迎え、元バルセロナ主将リオネル・メッシの記録に並ぶと伝えた。

ノイアーとメッシは、同一クラブで大会の先発出場数が最も多い選手ランキングで2位を分け合っている。

このリストの首位は、レアル・マドリードで先発149試合を記録したイケル・カシージャスである。

フランスの「Stats Foot」によれば、ノイアーはチャンピオンズリーグの決勝トーナメントで通算69試合目の出場となり、元レアル・マドリードのカリム・ベンゼマの記録に並ぶ。

このランキングの首位は、元レアル・マドリードの得点王クリスティアーノ・ロナウドで、85試合となっている。

また、バイエルン・ミュンヘンの監督であるベルギー人ヴィンセント・コンパニは、2024年7月の就任以降、全公式戦で“バイエルンの巨人”として通算100試合目を迎える。

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