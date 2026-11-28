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フルミネンセはサポーターの願いに応え、主将チアゴ・シウバとの契約を2027年末まで延長した。最後の章と位置づけられた昨夏の復帰を経て、ブラジルの名DFは育ったクラブにさらに1シーズンとどまる。

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チアゴ・シウバ、さらに1年間の残留を決断

フルミネンセは金曜日、シウバとの契約延長で合意したと発表した。ベテランDFが署名した新契約は2027年12月31日までとなる。

これにより、フルミネンセの主将はさらに1シーズン、クラブにとどまる。ブラジル史上屈指のDFが引き続きチームを率いることは、選手たちとサポーターにとって大きな後押しとなる。シウバはリオデジャネイロの同クラブで過ごした3度の在籍期間を通じ、すでに通算229試合に出場し、19得点を挙げている。

ファンの願いかなう。「オ・モンストロ」が残留

今回の契約延長は、主将の残留を望むフルミネンセのサポーターから広く支持されていた。クラブは公式発表で「ファンが望み、『オ・モンストロ』は残る」と延長を喜んだ。

シウバは昨夏、フルミネンセで築いてきた功績に新たな歩みを加えるべく復帰していた。クラブはその復帰を「決して終わることのない物語の最終章」と表現していたが、その章は再び延長された。ベテランセンターバックは今後もピッチで守備陣を率いることになる。

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シェレムから世界の舞台へ、築き上げた功績

シウバとフルミネンセの深いつながりは、11歳から18歳まで育成を受けたシェレムにあるクラブの下部組織で始まった。2006年から2009年にかけて初めてトップチームでプレーし、2007年のコパ・ド・ブラジル優勝を経験。2008年にはチームのコパ・リベルタドーレス決勝進出に貢献した。

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その後、ACミラン、パリ・サンジェルマン、チェルシーで世界的な名声を確立し、2024年にブラジルへ戻った。2025-26シーズン後半は ポルトで過ごした 後、最終的に 夏にフルミネンセへ復帰した 。

2度目の在籍期間には、米国で開催された2025年のFIFAクラブワールドカップで主将としてチームを率い、歴史的な快進撃を見せた。シウバの下、フルミネンセは世界の強豪を破って準決勝に進出した。

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忘れがたい章は続く

2027年末までの契約に署名したシウバは、次のシーズンもフルミネンセを率いることに目を向ける。育ったクラブで通算229試合に出場しているDFには、出場数と得点数をさらに伸ばす機会がある。フルミネンセとサポーターにとって、新契約は来季も主将がチームの中心にいることを保証するものだ。