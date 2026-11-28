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バイエルン・ミュンヘンのDFヨナタン・ターは、土曜日にフォルクスパルクで行われたブンデスリーガ第11節のハンブルク戦について、スコアレスドローに終わったもののチームのパフォーマンスに満足感を示した。この試合でバイエルンは、前半終了間際にヨシュア・キミッヒが退場となり、残りの時間を10人で戦った。

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ターは試合後、報道陣に対して「後半、僕たちが数的不利で戦っていたことには気づかなかったと思う。そう言えるのなら、このパフォーマンスには間違いなく誇りを持っていい」と語った。

ドイツ代表DFはさらに「もちろん勝ちたいし、勝ち点を持ち帰りたい。それは当然のことだ」と続けた。

「勝てなかったときに満足することは決してない。でも、アウェーで10人で戦って見せたパフォーマンスには本当に誇りを持てる。それは決して簡単なことではない。僕たちはただ、これを土台にしていかなければならない」

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キミッヒの退場

バイエルンは44分に大きな痛手を負った。キミッヒがハンブルクのアレクサンダー・ロッシング＝レレシートに押された後、相手の髪を引っ張ったとして、バスティアン・ダンケルト主審がVARによる確認を経て一発レッドカードを提示したのだ。

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キミッヒの状態や、本人が自身の行為を軽率だったと理解しているかを問われたターは、「ああ、彼は分かっていると思う。僕たち全員が分かっている。これ以上議論したり話したりする必要はない。はっきりしていることだ」と答えた。

「でも、僕たちは試合の中でその状況に対処しなければならなかった。それが一番重要なことだと思う。後半は素晴らしい形で対処できたと思う。さっきも言ったように、（キミッヒが）したことは正しくなかったし、彼もそれを分かっているし、僕たち全員が分かっている。前に進まなければならない」

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現在バイエルン内に漂う緊張した空気について、ターは「サッカーでは物事が本当にあっという間に変わる。ある週に何かを感じていても、翌週にはまったく違うことを感じることがある。それは本当に狂っている」と述べた。

「僕たちは火曜日にまた試合があり、その後は金曜日だ。その2試合に勝てば、外から見ればまたすべてが順調に見えるだろう」

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「外から届く意見の波に振り回されるべきではないと思う。そうした意見が出るのも理解はできる。僕たちは自分たちの原則を貫き続ける」

元レヴァークーゼンのDFは、「今は難しい状況にあることは分かっている。それは個々の選手にとっても、チームとしての僕たちにとってもだ。でも、それを乗り越える唯一の方法は、チームとして互いに支え合うことだ。僕たちはまさにそうしていく」と語った。

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負傷者

一方、バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、53分に途中出場しながら87分にピッチを退かざるを得なかったコンラート・ライマーの負傷に懸念を示した。

ベルギー人指揮官は「状態は良くなさそうだ。普通ならこの種の負傷は我慢してプレーを続けられるものだが、彼にはそれができなかった。だから良い兆候ではない。だが、我々はこれまで不満を口にしてこなかったし、今さらそれを始めるつもりもない。我々の野心は変わらない」と語った。

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その一方でコンパニは、若手のレナート・カールの交代は負傷によるものではなかったと明かし、選手のフィジカル面の問題を否定した。「レナートは負傷していなかった。そもそも、今日も再び90分フルでプレーさせない計画だった。彼がまだ18歳であることを忘れてはならない」