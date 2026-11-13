ターレがミランについて語る「私とアッレグリは、ある種の力学にもっと気を配るべきだった。カルディナーレと話す機会は一度もなかった。特定の人たちを飛び越えて話すつもりはなかった」

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解任から6カ月、ミランの元スポーツディレクター、イグリ・ターレ氏が昨季のミランについて自身の考える真相を語った。アルバニア人の同氏は『Sky Sport Unplugged』のインタビューで、幅広い話題について語った。

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「3月か4月までは、ずっと1位か2位にいた。その後、チーム外の事情も含め、話したくないさまざまな事情によって精神的に崩れてしまった。私とアッレグリは、そうした事情にもっと注意を払うべきだった」。ターレはこう切り出した。おそらく、プリシッチやレオンといった主力選手の扱いを巡ってイブラヒモヴィッチとアッレグリの間で起きた口論を指している。

カルディナーレとの関係については、「ジャシャリの交渉が終わった直後、カルディナーレから電話をもらったのはとてもうれしかった。何でも自分に話していいと言ってくれた。ただ、そうする機会は一度もなかった。私の上には、飛び越えて話をしたくない人たちがいたからだ」と語った。

移籍市場での心残りについては、「我々のターゲットの一人はジャカだった。チームを率いるうえで重要な資質を持つ選手を迎え入れるためだ」と話した。

「カリアリに2-1で負けたこと、あんな形で負けたことは……人生で最悪の試合だったと思う。あの夜、スタジアムのファンに対して感じた気持ちと申し訳なさは、決して忘れない」

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レオンとの関係については、「人としてレオンのことを本当に大切に思っていた。ただ、彼には誰もがもう少し多くのものを期待していた。彼にとって、サッカーはもはや最優先ではなかったと思う。そこが理解するうえでの鍵だ。何が優先だったのか？ サッカー以外の生活や音楽、ファッションなどだったと思う……。だが、彼のミランへの帰属意識を疑ったことは一度もない。以前のようなパフォーマンスを発揮できないことに苦しんでいたし、身体的な問題も数多く抱えていた」

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プリシッチとヒメネスについては、「とても残念だったのは、プリシッチに責任感とリーダーシップの面でもう少し期待していたことだ。彼は疑いようのない能力を持つ、非常にレベルの高い選手だ。しかし、結果という面では、私のキャリアで経験したことのないようなことが起きた。ヒメネスもそうだ。数字がその力を物語っていた素晴らしい青年が、1年間、1ゴールも決められなかった。それから、プリシッチが6カ月間ノーゴールだったこともある。レオンも4カ月間、得点できなかった。サッカー界でもめったに見られないことが起きた」と語った。

ターレは続ける。「ゴレツカ？ 当時、その案を持ってきたのはフルラーニだった。将来有望な若い選手と、すぐに戦力になる選手を組み合わせたチームをつくる構想だった」

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「私がミランに来たとき、求められたのはイタリア人監督を連れてくることだけだった。アッレグリには豊富な経験があり、当時はすぐにチャンピオンズリーグ出場を果たすのにふさわしい人物だと思った」

「アッレグリと話す機会があった。彼もあのような形で終わったことをとても残念に思っている。彼にとってミランには特別なものがある」

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「リヴァプールのジョー・ゴメス？ クリスタル・パレスからリヴァプールへのグエイの移籍が破談になり、彼らは土壇場で撤退した。我々はすでに合意を整えており、あの移籍が成立するのを待つだけだった」