スペイン人のアレハンドロ・バルデが、この夏の移籍市場でバルセロナを退団する決断を下した。ジョアン・カンセロの加入により出場機会が減少し、さらにチームの構想にチャビ・エスパルトが浮上したことを受けて、ここ10日間で彼の姿勢は根本的に変化した。

バルデはつい最近まで、退団を結びつけるオファーや噂があったにもかかわらず、バルセロナに残留する意向に傾いていた。彼の基本的な目標は、残留して指揮官ハンジ・フリックの構成における自らのポジションを争うことだった。

この選手は、今シーズンの自らの役割が保証されたものではないと理解していたが、ポジションを巡る競争に挑む用意はあった。しかし、ここ数日でバルセロナがカンセロの獲得を正式に決めたことで、状況は一変した。

クラブのスポーツディレクターはカンセロの加入の可能性を事前に把握していたものの、この移籍が完了したことでチーム内でのバルデの立場は変わった。特に左サイドバックのポジションを巡る競争がより困難になることが明らかになった後はなおさらだった。

エルチェ戦でのチャビ・エスパルトの先発起用は、バルデの懸念をさらに強めるものとなった。その後、フリックは彼を試合のメンバーから外したが、この決断を選手はバルセロナでの自らの将来における決定的な転換点と捉えた。

ここ数時間にわたる一連の話し合いの末、バルデは自らの立場を固め、移籍市場が閉じる前に新たなクラブを探すことを決めた。彼の代理人であるジョルジェ・メンデスは、デコが代表を務めるバルセロナのフロントと協力し、彼にふさわしい移籍先を見つけるべく動き始めることになる。

バルデは複数の欧州クラブから関心を集めているが、時間の少なさが移籍成立の障害となっている。移籍期間の締め切りまで残り1週間しかない一方で、大半のクラブはすでに新シーズンのメンバーを固めているためだ。

このスペイン人サイドバックにとって、マンチェスター・ユナイテッドが依然として最も有力な選択肢であり続けている。しかし、直近の移籍を経て、このイングランドのクラブの姿勢は変化しており、もはや完全移籍での獲得は考えておらず、レンタルでの獲得を望んでいる。

バルセロナはバルデを完全移籍で売却することを望んでいたが、時間の少なさから、市場が閉じる前にふさわしいオファーが見つからなければ、レンタルという形を受け入れる方向に動く可能性がある。

この選手には他のオファーもあるが、マンチェスター・ユナイテッドという選択肢ほどの魅力はないと見られる。メンデスとデコはバルデの将来をめぐる解決策を探し続けており、この案件が移籍期間の最終日まで開いたまま続く可能性も予想されている。