タルミ：ワールドカップは大惨事だ。FIFAのより大きな支援を待っている。

イラン代表主将メフディ・タルミは、ニュージーランド戦後、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がロッカールームを訪れたと明かした。

イラン代表はソフィ・スタジアムで行われたニュージーランド代表との2026年W杯初戦を2－2の引き分けでスタート。この試合は政治的な緊張感に包まれ、W杯史上最もプレッシャーのかかる準備期間を経て行われた。

ESPNが伝えたタールミのコメントによると、「彼は私たちを助けようとしているが、他にも事情がある。誰もが理解しているはずだ」と語った。

イランの主将はさらに「FIFAはもっと私たちを助けるべきだ。今後どうなるか見てみよう」と語った。

また、タールミは、メフディ・タジ会長らイランサッカー協会スタッフの一部が米国入国を禁止されたことにも強い不満を示した。

タルミは「すべてが我々にとって災難だ」と語った。

数カ月に及ぶ出場騒動の末、イランは敵対国で開催されるW杯に初めて出場した。

イランはロサンゼルス郊外で開幕戦に臨んだ。同市には国外最大規模のイラン人コミュニティがあり、多くが1979年のイスラム革命後に定住した。

国歌演奏中、スタンドには拍手とブーイングが混じった。キックオフの瞬間、7万108人の観衆はイラン代表に熱狂的な声援を送った。