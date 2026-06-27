タルミ：「アメリカは我々のワールドカップ出場を阻もうとしている。インファンティーノは我々を騙した」

イラン代表のマフディ・タルミ監督は、エジプトとの1－1の引き分けでベスト32進出が消えた後、FIFAと米国当局が2026年W杯からの排除を狙っていると率直に批判した。

試合後のミックスゾーンでタルミは「FIFAと米国当局が我々を大会から排除しようとしている」と述べ、ジャンニ・インファンティーノ会長を批判。「彼は初戦後に来て問題を解決すると約束したが、FIFAは何もしなかった」と語った。

また、コーチングスタッフの一部が入国ビザを取得できなかったこと、試合の合間にティフアナの宿舎まで長距離移動を強いられたことなど、深刻なロジスティクス問題にも言及した。

彼は厳しい口調でこう付け加えた。「この大会は惨事だ。このような状況では戦えないし、これは不公平だ。もしFIFAがこれを公平だと考えているなら、それは彼らの問題だ」。

カルヌイ監督も「2週間前に現地入りしていれば準備も整った。その権利を奪われた」と開催国を批判した。

ピッチではVARがロスタイムにイランが挙げた勝ち越しゴールを、シャジャ・ハリルザデのわずかなオフサイドを理由に取り消した。タルミがPKを失敗していただけに、代表チームの落胆は深まった。

イランの主将は「もし大会を去ることになれば私の責任だ」と語り、3位での突破を期待した。

イランは来週末の他グループの結果を待って運命が決まる。タルミとガランウイの厳しい発言は、大会の公平性について大きな議論を呼んでいる。