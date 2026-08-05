フェネルバフチェがチャンピオンズリーグ・プレーオフ進出に向けて大きな一歩を踏み出した。 イエロー・カナリーズはシュトゥルム・グラーツを大きく上回り、2-0の敗戦で済んだ相手はむしろ救われたと言っていい内容だった。フェネルバフチェではアンデルソン・タリスカとメイソン・グリーンウッドが得点を記録。来週火曜日にはオーストリアで第2戦が行われる。この2試合の勝者はプレーオフラウンドでスパルタ・プラハ対オリンピック・リヨンの勝者と対戦する。

フェネルバフチェはその力を示すのに長い時間を必要としなかった。エンゴロ・カンテ、マルコ・アセンシオ、ケレム・アクテュルコールらによる見事で流れるような連係から、ボールはタリスカのもとへ。反転しながら力強くシュートを突き刺し、1-0とした。

これはフェネルにとって当然の先制点だった。ケレムがすでに一度決定機を逃していたほか、守備面でも安定していた。熱狂するカドゥキョイでは、ジェイデン・オーステルウォルデがペナルティーエリア付近で見せた力強いタックルで観客を沸かせた。

このオランダ人DFはその少し後にも再び注目を集めたが、今度は好ましくない理由からだった。スプリント勝負の後に倒れ込み、ハムストリングを気にする様子を見せると、アーチー・ブラウンとの交代でピッチを退いた。

前半終了間際、フェネルバフチェがリードを広げた。ショートコーナーからアセンシオを経由してグリーンウッドに渡ると、ペナルティーエリア外からの強烈な一撃が見事にニアへ突き刺さり、2-0となった。

後半に入ってもフェネルバフチェが明らかに優勢だったが、トルコ勢はオーストリア勢にさらに大きなダメージを与え損ね、タリスカ、イルファン・ジャン・カフヴェジ、フレッジらがチャンスを逃した。

とりわけアディショナルタイムには、この夜3点目を決めるべき場面だった。しかし、絶好機でイルファン・ジャンが狙い澄ましたシュートは、スライディングで入ったDFを破れなかった。