フェネルバフチェはトルコ・シュペル・リグ開幕節でいきなり黒星を喫した。敵地でのゲンチレルビルリイ戦では、イエロー・カナリーズがまさかの2-1で敗戦。アンダーソン・タリスカの先制点で幸先よくスタートしたものの、その後フェネルバフチェは完全に崩れた。なお、タリスカはこれで直近5試合で5ゴールとなった。

フェネルバフチェでは、イスマイル・カルタル監督が起用できたオランダ人選手3人のうち1人がネイサン・アケだった。このベテランは先発し、ミラン・シュクリニアルとセンターバックを組んだ。ジェイデン・オーステルウォルデとアントニー・ムサバはまだ回復中だ。

さらに、エンゴロ・カンテとメイソン・グリーンウッドがベンチスタートだった点も目を引いた。カルタル監督がそうしたのは、オリンピック・リヨンとのチャンピオンズリーグ・プレーオフを見据えての可能性が高い。第1戦は火曜日にイスタンブールですでに行われる。

そのスターたちをピッチに置かずとも、フェネルバフチェは開始15分足らずで先制した。オグズ・アイドゥンの強烈なシュートはイルファン・エグリバヤトにいったん防がれたが、その後のこぼれ球をタリスカが押し込み、フェネルの元GKはなす術がなかった。0-1。

マッテオ・ゲンドゥージの一瞬の隙によって、そのリードは前半のうちに消えた。フランス人MFはセク・コイタに簡単にボールを奪われ、そこからフランコ・トンジャへとつながれた。イタリア人はファーサイドへ冷静に流し込み、1-1となった。

後半開始10分、フェネルバフチェはさらに一撃を食らった。アブドゥラヒム・ドゥルスンが圧巻のスプリントを見せると、鋭いクロスをオウルジャン・ユルギュンへ供給。このボールを確実に頭で決められ、2-1とされた。

フェネルバフチェは反撃を強いられたが、イルファンが立ちはだかった。タリスカの強烈な一撃に対しても見事なセーブを見せ、古巣の前に壁となった。

フェネルバフチェは最後まで勝ち点1すら持ち帰れず、途中出場のグリーンウッド、カンテ、ケレム・アクテュルコール、ベダト・ムリキ、ネルソン・セメドも違いを生み出せなかった。リヨンとの2試合の合間には、フェネルはホームでコンヤスポルと対戦する。