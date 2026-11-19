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タミー・エイブラハムは2026年1月にアストン・ヴィラへ完全移籍で復帰したばかりだが、その12カ月後に再び移籍する可能性はあるのか。今季、イングランド代表FWのプレミアリーグでの出場機会は限られている。リチャード・ダンは『GOAL』に対し、29歳のエイブラハムは短期的にも長期的にも、自身の将来について大きな決断を迫られていると語った。

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チェルシーの下部組織出身、イタリアでもプレー

ロンドン出身のエイブラハムはチェルシーの下部組織で育ち、トップチームでのデビュー後、 チェルシーで82試合に出場して30ゴールを記録した 。イングランド代表にも選ばれ、チャンピオンズリーグ優勝も経験した。

ポジション争いを受け、2021年には他クラブへの移籍を検討。 慣れ親しんだ環境を離れ、イタリアへ向かう 決断を下した。ローマでは加入初年度に27ゴールを挙げる好スタートを切ったが、その後は得点数が減少し、 ACミラン とベシクタシュへの期限付き移籍も経験した。

エメリ監督の下で前線を担うジャクソン

エイブラハムが2018-19シーズンの期限付き移籍中に昇格に貢献したアストン・ヴィラは、昨冬の移籍市場で移籍金1800万ポンド（2400万ドル）を支払い、かつて所属したFWをプレミアリーグに呼び戻した。

ヨーロッパリーグでの成功も味わったが、ウナイ・エメリ監督が1トップで第一候補として起用していたのはオリー・ワトキンスだった。ワトキンスは夏にサウジ・プロリーグのアル・ヒラルへ移籍したものの、ヴィラはコロンビア人FWの ニコラス・ジャクソンをチェルシーから獲得した 。

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その結果、エイブラハムは控えに回り、9月中旬以降、ヴィラでプレミアリーグの出場時間を得ていない。イングランド代表で11試合に出場したこのFWにとって、年齢を考えれば、もっと頻繁にプレーする必要がある。

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エイブラハムに1月の移籍は必要か？

こうした状況を踏まえ、エイブラハムが2027年初めに再び移籍を求める可能性はあるのか。かつてアストン・ヴィラでプレーし、IrishBetting.ieとの提携で取材に応じたダンは、その質問に対して『GOAL』にこう語った。「その可能性はある。

「ウナイ・エメリが、より機動力のあるFWを頼りにしている時期が続いている。オリー・ワトキンスがいたときは、前線で非常にうまく走り、1人でも効果的にプレーしていた。そしてニコラス・ジャクソンを獲得したとき、うまくいくかどうかは五分五分だったと思う。成功するのか、それともチェルシーで一時期見せていたようなニコラス・ジャクソンを見ることになるのか、と。

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「幸い、エメリは彼の力を引き出し、チームの中で機能させている。ジャクソンは1人で相手の最終ラインに対応できるように見える。ピッチの左右、両サイドのスペースへ走り込み、自由に動きながら1人で守備陣を引きつけるプレーを好んでいるようだ。

「タミー・エイブラハムは、おそらく同じタイプの選手ではない。違った形で非常に優れた選手だ。ただ、ウナイ・エメリがエイブラハムにぴったり合うスタイルのサッカーをするとは、あまり思えない。

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「だから、今のような不足を補う役割にいる間は、控えとして時折出場時間を得る立場を受け入れなければならないだろう。そうなると、補強が難しいことで知られる1月の移籍市場でヴィラが代役を獲得できるかどうかを踏まえ、本人がどうするかを選ぶことになる」

2026-27シーズンのアストン・ヴィラでの得点数

エイブラハムは今季、昨季後半戦と同じ3ゴールを記録している。しかし、 プレミアリーグではまだ得点していない 。3ゴールはいずれもカラバオカップとチャンピオンズリーグで挙げたものだ。

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複数の大会を戦う上では休養と選手の入れ替えが重要であり、ヴィラには南米出身のFWジャクソンに代わる選択肢が必要だ。それでも、エイブラハムが残留し、控えの役割を担うことに同意するかはまだ分からない。