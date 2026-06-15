タハ・フセインとウム・クルスームから、ベルギー戦を控えるモハメド・サラーへ。リヴァプールからのメッセージ。

リヴァプールFCが、数時間後に2026年ワールドカップ初戦のベルギー戦に臨むクラブのレジェンド、モハメド・サラーにメッセージを送った。

エジプト代表はグループ7でベルギー、イラン、ニュージーランドと対戦する。

クラブは15日に34歳になったエジプト代表主将を祝福し、X（旧Twitter）で「エジプトの王、誕生日おめでとう」と投稿した。

また、クラブは公式アラビア語Facebookページで、2025-2026シーズン限りで「赤い軍団」を去るサラーのチームでの輝かしい記録を紹介し、別れの祝福を贈った。

また、アラブ諸国向け公式ページは、詩人アフマド・アル＝ザインの詩を引用。「歴史は彼を誇りとし、演説者として立ち上がった」と綴った。

さらに、2016-2017から9シーズンにわたるエジプトの星の記録を紹介し、ウム・クルスームの歌「アンサック」の一節「あなたへの愛の中で、年月は秒のように過ぎ去った」を引用した。

サラーはW杯後に新天地を発表する見込みで、サウジアラビアやトルコのクラブが関心を示している。

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