木曜夜に行われたNEC対レフスキ・ソフィアのヨーロッパリーグの試合で、ドゥシャン・タディッチは82分の交代時に印象的な反応を受けた。37歳のセルビア人FWはけいれんでピッチを退いたが、デ・ホッフェルトのサポーターから大きな拍手が送られた。この日の早い時間帯には、控えめながらブーイングも聞かれていた。

タディッチはアヤックス対NEC（1-）を前に、一部の人々には好意的に受け止められない発言をしていた。「NECには敬意を払っている。だが、私はタイトルを獲得するクラブでプレーすることに慣れていた。アヤックスは以前も今も私の基準だ」と、同FWはNU.nlに語っていた。

話題となった発言を受け、欧州での一戦を前にタディッチがどう迎えられるかが注目されていた。試合中には何度か小規模なブーイングが聞かれたものの、元アヤックス選手に向けた大規模なブーイングはなかった。

82分に交代する際には、スタンドの反応は明らかに好意的なものへと変わった。Ziggo Sportの実況を務めたブレント・ファン・オーイエンもすぐに拍手に気づき、「それでも、少しはまた受け入れられたようですね」と述べた。

ファン・オーイエンは続けて、ここ数日かなりの批判を浴びていたベテランFWを称賛した。「彼は正直で、誠実です。自分らしく、飾らない人です」と語り、「本人はそこまではっきりとは言っていません。ですが、NECのためにも全力を尽くしています」と付け加えた。

この日の早い時間帯には、ファン・オーイエンはナイメヘンのスタンドからまったく異なる反応を聞いていた。後半開始直後、タディッチがハーフウェーライン付近で競り合いに敗れると、不満の声とブーイングが上がった。

「観客はドゥシャン・タディッチの一つひとつの小さなプレーにも厳しい目を向けています。彼らにとって、タディッチには証明すべきことがあるのです」と実況者は指摘した。



