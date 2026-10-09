ドゥシャン・タディッチは、ヨハン・クライフ・アレナへの帰還を複雑な思いで迎えようとしている。37歳のセルビア人は土曜夜、NECの一員としてアヤックスと対戦するが、そのクラブはいまなお彼の心の中で特別な場所を占めている。タディッチはNU.nlに対し、両クラブのレベル差に大きな苦しさを感じていることを認めた。

タディッチにとっては、2018年から2023年までプレーしたクラブとの感情的な再会となる。「アヤックスはいつだって僕の夢のクラブだった。子どもの頃、部屋にはアヤックスのユニフォームが飾ってあった。僕は歴史を作り、タイトルを獲得した素晴らしい時代にキャプテンを務めた。もちろんアヤックスは変わった。でも正直に言えば？ それでも僕の夢のクラブであり続けている」

タディッチはNECでもリーダー役を担っているが、状況が大きく異なることを実感している。「NECには修正すべきことが本当にたくさんある。でも、もちろんそれはできない。だから僕は最も重要なことに集中している。NECには最大限の敬意を払っているけど、僕はタイトルを勝ち取るクラブでプレーすることに慣れていた。アヤックスが、そして今も僕の基準だ」と、このセルビア人は語った。

カンブール戦（3-0）とユヴェントス戦（5-0）の大敗は、タディッチに深い衝撃を与えた。「アヤックスでは、毎試合の前に話題になるのは何点取れるかだった。カンブールが僕たち相手に6点取れていてもおかしくなかったと実感するのはつらかった」

個人の面でも、タディッチは新たな環境に適応しなければならない。アヤックスではチームメートのクオリティーの恩恵を受けていた一方で、NECでは自身の攻撃的なアイデアが形になる場面は少ない。「僕はよく前段階のプレーをしているのに、ボールが来ない。あるいは何度かボールに触れた後、返してもらえない。そうなると、どうやら僕の脳が速く動きすぎているんだ」

この状況は、アヤックスの元キャプテンにたびたびフラストレーションをもたらしている。「これは本当につらい。僕はしばしば自分自身と戦っていて、頭の中は嵐のようになる」とタディッチは認めた。

アヤックスとの一戦は、アムステルダムのサポーターとの特別な絆によって、さらに大きな意味を持つ。タディッチはつい最近も、アヤックスと古巣ボイヴォディナのカンファレンスリーグの一戦後、サポーターから大合唱で迎えられていた。「僕はいつもサポーターと素晴らしいつながりがあった。その感覚はとても深いところにある」と彼は話した。

もし土曜夜に古巣相手に得点したとしても、そこに喜びはほとんど感じないだろうとタディッチは見ている。「NECのためにアヤックス相手に得点したら、それは僕のキャリアで最もサディスティックなゴールになる」と彼は言う。さらに、アムステルダム復帰の可能性もまったく否定していない。「アヤックスが僕の元妻？ いや、アヤックスは今も僕の妻だ。今季はまだ早すぎたけど、いつかは指揮官としてアヤックスに戻りたい」

タディッチのインタビューにサッカーファン騒然

自身のチームについて語ったタディッチの発言は、複数のサッカーファンの逆鱗に触れている。「こういう発言をしたなら、明日は家に置いていくだろ」と、ビョルンはX上のESPNの投稿に書き込んだ。スハーキーはディック・シュロイダー監督に直接訴えている。「明日のタディッチは試合を通してベンチで、いやもっといいのは家に置いていって雑用をさせることだ。自分と多くのNECサポーターを代表して感謝する」

スヴェンも、このベテランアタッカーの姿勢にほとんど理解を示していない。「ハハ、こういうチームメートは最高だな。こんなやつはすぐスタンド行きだろ。チームを弱くするだけだ」と皮肉を込めた。ゴンもこれに同調する。「たまったもんじゃない。こんなのが自分のチームにいるなんてね。やる気をなくすよ」

一方で、別のサポーターたちは主にタディッチの自己評価に疑問を呈している。「タイトルを獲るクラブでプレーするのに慣れていた？ 文字どおりアヤックスでしかタイトルを獲っていないし、それ以外のクラブでは何も勝ち取っていない」とニボルは書いた。ニックはさらに踏み込む。「自分ならあいつをメンバーから外す、この愚か者を。そもそもNECでまだ一度もいい試合をしていないしな」