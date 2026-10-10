NECの37歳FWドゥシャン・タディッチが『NU.nl』の注目インタビューによって、ロベルト・マースカントの怒りを買った。タディッチは金曜日、チームメートのレベルについて公然と批判を口にし、それに対してマースカントから厳しい反応を受けることになった。フルノン・アニタも、この経験豊富な元アヤックス戦士の発言にほとんど理解を示していない。解説陣は、タディッチがこの発言によって問題を抱えることになると見ている。

タディッチはそのインタビューで、2018年から2023年まで在籍し、クラブで最も重要な選手の一人へと成長したアヤックス時代について詳しく語った。セルビア人FWは古巣を称賛した一方で、現在所属するNECのチームメートの能力についてはかなり否定的だった。

とりわけ、タディッチが自分とチームメートのレベル差を表現したやり方が、大きな波紋を呼んでいる。「自分の周りにより劣る選手がいると、より難しくなる。僕はしばしば準備段階のプレーをするのに、ボールが来ない。あるいは戻ってこない。そうなると、どうやら僕の脳が速く働きすぎているんだ」と、このベテランは語った。

この発言により、タディッチにはすぐにソーシャルメディア上で大量の批判が集まった。金曜日の『NOS Studio Sport Voetbal』でもこのインタビューは詳しく取り上げられ、アニタとマースカントの双方がFWの姿勢に批判的な見解を示した。

アニタは、タディッチの言葉がNECのチーム内で何の影響もなく済むことはないと予想している。「NECでこれが歓迎されるとは思わない」と、オランダ代表とキュラソー代表でプレーした経験を持つ同氏は反応した。「これがロッカールームで広まり、選手たちがこの件で彼に言及することになると思う。これは許されない」

マースカントもアニタの批判に明確に同調し、さらに一歩踏み込んだ。「そうなることを願うよ。NECのロッカールームに、『おい、まずは黙って自分で示してみろ』と言える人格のある選手が本当にいてほしい」と、NACブレダ、FCフローニンゲン、ヘルモント・スポルトなどで指揮を執った元指揮官は語った。

この元監督は、タディッチがこのような形で公の場でチームメートを評価したことは不適切だと考えている。「これはチームメートについて口にするような発言ではない」