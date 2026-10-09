ドゥシャン・タディッチは、ヨハン・クライフ・アレナへの帰還を複雑な思いで迎えようとしている。37歳のセルビア人は土曜夜、NECの一員としてアヤックスと対戦するが、そのクラブはいまなお彼の心の中で特別な場所を占めている。 NU.nl に対し、タディッチは両クラブのレベル差に大きな苦しさを感じていることを認めた。

タディッチにとっては、2018年から2023年までプレーしたクラブとの感情的な再会となる。「アヤックスはずっと僕の夢のクラブだった。子どもの頃、部屋にはアヤックスのユニフォームが飾ってあった。僕は歴史を作り、タイトルを勝ち取った素晴らしい時代にキャプテンを務めた。もちろんアヤックスは変わった。でも正直に言えば？ 今でも僕の夢のクラブだ」

タディッチはNECでもリーダー役を担っているものの、状況が大きく異なることを実感しているという。「NECには修正すべきことが本当にたくさんある。でも、もちろんそれはできない。だから僕は最も重要なことに集中している。NECには最大限の敬意を払っているけれど、僕はタイトルを勝ち取るクラブでプレーすることに慣れていた。アヤックスが、そして今も、僕の基準なんだ」と、このセルビア人は語った。

カンブール戦（3-0）とユベントス戦（5-0）での大敗は、タディッチに深い衝撃を与えた。「アヤックスでは、毎試合前に話題になるのは何点取れるかだった。カンブールが僕たち相手に6点取れていてもおかしくなかったと実感したのはつらかった」

個人的な面でも、タディッチは新しい環境に慣れる必要がある。アヤックスでは周囲の選手の質の高さの恩恵を受けていた一方で、NECでは彼の攻撃のアイデアが実際に形になる場面は少ない。「僕はしばしば起点になるプレーをするのに、ボールが来ない。あるいは何度かボールに触れたあと、戻ってこない。そうなると、どうやら僕の頭の回転が速すぎるんだろうね」

この状況は、アヤックスの元キャプテンにたびたびフラストレーションをもたらしている。「つらいよ。僕はよく自分自身と戦っていて、頭の中は嵐のようになる」とタディッチは認めた。

アヤックスとの一戦は、アムステルダムのサポーターとの特別な絆によって、さらに意味を帯びる。タディッチは最近も、アヤックスと古巣ボイボディナのカンファレンスリーグでの一戦後に大声援を受けたばかりだ。「僕はいつもサポーターと素晴らしいつながりがあった。その感覚はとても深く根付いている」と彼は語る。

もし土曜夜に古巣相手にゴールを決めたとしても、そこに喜びはほとんど感じないだろうとタディッチは見ている。「NECのためにアヤックス相手に得点したら、それは僕のキャリアで最もサディスティックなゴールになる」と語った。アムステルダムへの復帰の可能性はまったく否定していない。「アヤックスが元妻？ いや、アヤックスは今でも僕の妻だ。今季はまだ早すぎたけど、いつかはアヤックスに戻りたい。監督としてね」

タディッチのインタビューにサッカーファン騒然

タディッチによる自チームへの発言は、複数のサッカーファンの神経を完全に逆なでした。「こんな発言をしたなら、明日は家に置いていくだろ」と、ビョルンはXのESPNの投稿に書き込んだ。スハーキーはディック・スロイダー監督に直接こう訴えている。「明日のタディッチは試合を通してベンチ、いやそれどころか家に置いていって雑用をやらせろ。僕と多くのNECサポーターを代表して感謝する」

スフェンも、このベテランアタッカーの姿勢にはほとんど理解を示していない。「はは、こういうチームメートはいいね。こんなやつは即スタンド行きだ。チームを弱くするだけだ」と皮肉を込めた。ゴンもこれに同調する。「たまったもんじゃない。こんなのが自分のチームにいるなんて。やる気をなくさせるよ」

一方で別のサポーターは、主にタディッチの自己評価そのものに疑問を投げかけている。「タイトルを取るクラブでプレーすることに慣れていた？ 実際にタイトルを取ったのは文字通りアヤックスだけで、ほかのクラブでは何も勝ち取っていない」とニボルは書いた。ニックはさらに一歩踏み込む。「あいつならメンバーから外すね、この愚か者は。そもそもNECでまだ1試合もいいプレーをしていないし」