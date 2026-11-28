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サンティアゴ・ベルナベウで起きた問題は、レアル・マドリーが前半にアラベスに0-1とリードを許したことだけではなかった。ジョゼ・モウリーニョが判定に激しく異議を唱え、審判団と緊迫した衝突を起こしたのだ。選手やコーチングスタッフが抗議の輪から引き離し、退場処分を避けようと間に入らなければ、チームはさらに苦しい状況に追い込まれるところだった。

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スペイン紙『スポルト』によると、ポルトガル人指揮官は試合中、アラベスがトニ・マルティネスのゴールで先制した後、繰り返し怒りをあらわにし、主審の判定に抗議し続けたという。

モウリーニョの抗議は早い段階で始まった。前半21分、いくつかの判定に異議を唱えるため第4審判に詰め寄ると、その後もレアル・マドリーが不当な判定を受けたと感じるたびにテクニカルエリアを飛び出し、怒りを表した。抗議が度を越したため、セサル・ソト・グラード主審が介入し、イエローカードを提示した。

最も緊迫した場面の一つは、アルダ・ギュレルが受けたタックルがファウルと判定されず、自身へのファウルを求めた後に訪れた。トルコ人選手は怒り、モウリーニョも判定基準に一貫性がないとして激しく抗議した。タッチライン際での言い争いは一層激しさを増し、ポルトガル人指揮官の抗議はエスカレートしていった。

モウリーニョは受けた警告に納得せず、第4審判の前で抗議を続けた。ソト・グラード主審がその振る舞いを注視するなか、2枚目のイエローカードを受けかねない状況に見えたが、主審は事態の沈静化を選び、2枚目の警告は出さなかった。これにより、レアル・マドリーは試合中に指揮官を失わずに済んだ。

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指揮官の怒りが高まるなか、レアル・マドリーの選手数人とコーチングスタッフが事態を収めようと介入した。ミリトンはベンチのメンバーとともに、モウリーニョを審判団から引き離して戻そうとした。モウリーニョは、アラベスの攻撃の場面で受けたタックルについて自らも判定に抗議し、手振りで異議を示したアルダ・ギュレルへのファウルが取られなかったことに抗議した後、ソト・グラード主審からイエローカードを受けた。ポルトガル人指揮官の抗議が激しさを増すなか、タッチライン際の衝突は一気に燃え上がった。

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モウリーニョの怒りは警告を受けても収まらず、判定への抗議を続けて第4審判に詰め寄った。場面は一層緊迫し、コーチングスタッフとレアル・マドリーの選手たちは、事態の悪化と指揮官が制御不能になるのを防ぐため、素早く間に入らざるを得なかった。

主審に抗議しようと飛び出したモウリーニョを、エデル・ミリトンとアントニオ・リュディガーがなだめ、ベンチに戻るよう説得を試みた。アシスタントコーチや数人の選手も彼を取り囲んで怒りを抑えなければならず、試合中に指揮官を支配していた緊張の大きさを物語る光景となった。

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モウリーニョの抗議が続くなか、選手たちはベンチに戻そうとするだけでは済まず、一部は付き添わざるを得なかった。その後、指揮官はロッカールームへと連れて行かれた。サンティアゴ・ベルナベウでの異例の展開であり、レアル・マドリーのコーチングスタッフの怒りを買った判定をめぐり、場内は殺気立った雰囲気に包まれた。