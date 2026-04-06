タウーン戦での衝撃的な敗戦後、インザジ監督とアル・ヒラルの主力選手たちとの会談の詳細

サウジアラビアのサッカーチーム「アル・ヒラル」の監督を務めるイタリア人のシモーネ・インザーギ氏は、月曜日の夕方、選手たちと緊急会議を開き、先日のタアウーン戦（2-2の引き分け）で見られたミスについて話し合った。これは『アル・リヤディヤ』紙の情報筋が明らかにした。

これにより、アル・ヒラルは優勝争いにおいてさらに2ポイントを失い、勝ち点65で2位に留まった。同勝ち点の2位にはアッ＝アハリが並び、首位アル・ナスルとは5ポイント差となっている。

同情報筋によると、この会議は、試合中に露呈した弱点、特に試合の一部で集中力が欠けていた点（これがチームのチームプレーに影響を与えた）を、コーチ陣が是正したいという意図から開かれたものである。

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また、会議では、タアウーン戦においてアル・ヒラルが数多くの決定的なチャンスを逃した点にも言及された。イタリア人監督は、特にチームの勝利のためにあらゆるチャンスを活かすことが求められる決勝戦において、これは容認できないことだと指摘した。

こうした状況を踏まえ、インザーギ監督は会議の中で、個人およびチームとしてのミスを修正することに重点を置き、サウジ・ロシェン・リーグの今後の試合に向けた準備として、日々のトレーニングを再開する前に、集中力と戦術的な規律を高める必要性を強調した。

この修正セッションを通じて、イタリア人監督はチームを正しい軌道に戻し、特にタアウーン戦での失速を受けて、選手たちにさらなるパフォーマンス向上を促すことを目指している。リーグ戦の重要な一戦において、同様のミスが繰り返されないよう確実にするためだ。