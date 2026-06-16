「タウヒードの言葉を尊重して」…ウルグアイ戦での「サウジアラビア国旗」の特例

2026年ワールドカップの試合中、サウジアラビア代表が国旗をピッチに掲げない異例の場面が注目された。

他の国旗が規定通りピッチに並べられる中、サウジアラビアの国旗だけがなかった。観客からは意図的な決定ではないかという疑問の声が上がった。

大会組織委によると、これは国旗に記されたイスラムの聖句「アッラー以外に神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である」への敬意からで、聖句を地面に置くことは禁じられているためだ。

このため、国旗の尊厳を保つため適切な場所に掲揚し、その意味や地位を損なう行為を避ける特別なプロトコルが採用された。

この対応は宗教的価値観を尊重する模範として、アラブ・イスラム圏で広く称賛された。

国際大会でこのような配慮がされるのは初めてではなく、主催者は式典やプロモーションでも同様の規定を適用している。

サウジアラビア対ウルグアイ戦では、カンザスシティ・スタジアムでその様子がはっきりと確認された。他の国旗がすべて地面に並べられた一方、サウジアラビア国旗は専用の場所に掲げられたままだった。メディアはこれを「宗教的シンボルの神聖さと現代のスポーツ運営の要件とのバランスを体現したもの」と評した。