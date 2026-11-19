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ワトフォードに所属するイタリア人MFエドアルド・ボーヴェは、イタリアでのプレー再開を夢見ている。ただし、復帰先として望むのは、かつて在籍したローマとフィオレンティーナの2クラブだけだ。

これを認めたのは代理人のディエゴ・タヴァーノだ。同氏はRadio Sportivaにこう語った。「ワトフォードでの日々が、素晴らしい一時期にとどまることを願っている。ポッツォ会長のクラブには深い敬意を抱いているし、サッカーの第一線に戻る大きな機会を与えてくれたことに感謝している。チャンピオンシップは難しい大会で、強度の面ではプレミアリーグにほぼ匹敵する。エドはそのプレミアリーグの制覇を夢見ている。そして、もしイタリアの規則に何らかの変更があれば、ローマかフィオレンティーナへの素晴らしい、夢のような復帰もあり得る。間違いなくそのどちらかのクラブであり、ほかではない」

ボーヴェが復帰できるかどうかは、イタリアのスポーツ活動資格に関する規則の変更にかかっているが、現時点では想像しにくい。

ボーヴェは2024年12月1日のフィオレンティーナ対インテル戦中に心停止に見舞われ、カレッジ病院へ緊急搬送されて集中治療室に入院した。皮下植え込み型除細動器を埋め込む手術を受けた後、同月14日に退院した。

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シーズン終了時には期限付き移籍の満了に伴ってローマに復帰。イタリアで競技スポーツを行うための適格認定を得られず、2026年1月17日に双方合意の上で契約を解除した。

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そして2026年1月21日、ボーヴェはイングランド2部のワトフォードと2031年6月までの契約を結んだ。同クラブはウディネーゼと同じくポッツォ家が所有する。イングランドではここまで18試合に出場し、去る3月17日のレクサム戦で1ゴールを挙げている。

一方、ボーヴェの歩みを描いたドキュメンタリー映画『In un battito』が公開された。

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資金不足のため長らく停滞している、彼の名を冠した法律に関する措置は、1月に審議日程が組まれる見込みだ。

ボーヴェの親友フラビオ・コボッリは、トリノで行われたテニスのファイナルズで米国のティアフォーに敗れた後、記者会見で涙を流した。