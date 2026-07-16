マンチェスター・ユナイテッドでの波乱の時期を経て、タイレル・マラシアはフリー移籍が可能になった。26歳のロッテルダム出身選手はESPNのインタビューで、トップレベルとオランダ代表への復帰を強く望んでいると語った。

「素晴らしい経験でした」とマラシアは語る。「良いことも悪いこともあったが、これほど大きなクラブでプレーできたことに感謝している」とマンチェスター・ユナイテッドでの日々を振り返った。

オールド・トラッフォードでのキャリアは苦難の連続だった。序盤は順調だったが、左サイドバックの彼は怪我に悩まされる。特に膝の怪我で17か月離脱したことが最大の転機となった。

復帰直後にPSVへレンタルされたが、まだ本来のレベルには戻れずベンチ要員に。マンチェスターに戻ってもトップチームから外され、今夏に退団した。

現在はフリーエージェントとなり、将来に目を向ける。「マンチェスター・ユナイテッドでの日々はすでに過去となった。次に何が起こるか楽しみだ。再びピッチでサッカーを楽しみたい。それが私の原動力だ。」

次どこでプレーするかは未定だ。「僕は直感の人。感覚が合えばまた飛べる。それを示したい」。

「証明したいのは、他でもない自分に対してだ。毎日鏡を見て、昨日より成長したと感じたい」

4年前はオランダ代表としてW杯に出場し、30歳の2030年には2度目のW杯を目指したいと語る。代表9試合出場。

「その先にはEUROやW杯がある。何が起こるか分からないが、とても楽しみにしている」と、関心を寄せるクラブ名には言及を避けた。