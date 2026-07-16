マンチェスター・ユナイテッドでの波乱の時期を経て、タイレル・マラシアはフリー移籍が可能になった。26歳のロッテルダム出身選手はESPNのインタビューで、トップレベルとオランダ代表への復帰を強く望んでいると語った。

「素晴らしい経験でした」とマラシアは語る。「良いことも悪いこともあったが、これほど大きなクラブでプレーできたことに感謝している」とマンチェスター・ユナイテッドでの日々を振り返った。

オールド・トラッフォードでのキャリアは苦難の連続だった。序盤は順調だったが、左サイドバックは度重なる怪我に悩まされた。特に膝の怪我で17か月離脱した時期が最もつらかった。

復帰直後にPSVへレンタルされたが、まだ本来のレベルには達しておらずベンチ要員に。マンチェスターに戻ってもトップチームから外れ、今夏に退団した。

現在はフリーエージェントで、将来に目を向けている。「マンチェスター・ユナイテッドでの日々は終わった一章だ。これから何が待ち受けているのか楽しみだ。サッカー選手として、このゲームを楽しみたい。それが私の原動力だ。」

次どこでプレーするかは決まっていない。「僕は直感の人。感覚が合えばまた飛べる。それを示したい」。

「証明したいのは他人ではなく自分に対してだ。毎日鏡を見て『昨日より成長した』と自分に言いたい」

4年前はオランダ代表としてW杯に出場し、30歳の2030年には2度目のW杯を目指している。「まずはクラブで結果を出すことが第一目標だ」と代表9試合出場経験のある彼は語った。

「その先には欧州選手権やワールドカップがある。何が起こるか分からないが、とても楽しみにしている」と、関心のあるクラブについてはほとんど語らなかった。



