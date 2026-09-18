タイレル・マラシアのメジャーリーグサッカー行きが正式に決まった。ロッテルダム出身の同選手はFCシンシナティと2027年半ばまでの契約を結び、クラブはさらに1シーズン延長するオプションも保有している。

この左サイドバックのMLSクラブへのフリー移籍は、以前から間近に迫っていた。マンチェスター・ユナイテッド退団後に無所属となっていた27歳のDFは、ここ数日ですでに新天地との合意に達していた。

マンチェスターでのプレミアリーグでの挑戦は、本人が望んでいた通りのものにはならなかった。重い膝の負傷により、フェイエノールトの下部組織出身である同選手は実に1年半のリハビリを強いられた。

マラシアは復帰直後にPSVへレンタル移籍し、そこでトップレベルの状態に戻るにはまだ時間が必要であることが明らかになった。昨季、マラシアのマンチェスター・ユナイテッドでの出場時間は、3試合の途中出場で合計15分にとどまった。

そのため、両者が別々の道を歩むことになっても驚きはなかった。今後、オランダ代表として9試合に出場しているこの選手は、シンシナティで出場時間を重ねたい考えだ。オハイオ州の同クラブは現在、MLSイースタン・カンファレンスで9位につけている。

「タイレルのような経験を持つ選手をチームに加えられることを大変うれしく思う」と、ゼネラルマネジャーのクリス・オルブライトは公式チャンネルを通じて語った。「彼は最高レベルでプレーしてきた選手であり、そのレベルで求められるものを理解している」

「彼のボールスキル、守備の本能、そしてチームを第一に考えるメンタリティーは、このグループにとって歓迎すべき補強だ。シンシナティに彼を迎えられることをうれしく思う」と、オルブライトは述べた。