タイレル・マラシアがついに新天地を見つけ、2027年半ばまでの契約にサインした

タイレル・マラシアがFCシンシナティでキャリアを続けることになった。Voetbal Internationalが報じている。27歳の左サイドバックは木曜日、アメリカのクラブと合意に達した。

このニュースは、まったくの寝耳に水というわけではない。アメリカ人ジャーナリストのローラ・プファーラーが水曜日、トライアル参加中だったマラシアがシンシナティのトレーニング場に立つ写真をすでに投稿していた。

そして今回、2027年半ばまでの契約で合意に至った。さらに1年の延長オプションも付いているという。マラシアにはスペイン、ブラジル、中東のクラブという選択肢もあったようだが、メジャーリーグサッカー行きを選んだ。

シンシナティは現在、MLSイースタン・カンファレンスで9位につけている。1か月あまり後には、リオネル・メッシ擁するインテル・マイアミと対戦する。

マラシアはこの夏にマンチェスター・ユナイテッドを去って以降、無所属の状態が続いていた。フェイエノールトの下部組織出身である同選手は、ここ数年は度重なる負傷に悩まされてきた。

イングランドでの期間は順調なスタートを切ったが、その後ひざを負傷。手術が失敗に終わり、その影響でクラブでは何年にもわたってプレーできなかった。

それでも昨季はマイケル・キャリックの下で数試合に出場したが、契約延長には至らなかった。2シーズン前にはPSVでも短期間レンタルでプレーしていた27歳のDFは、こうしてシンシナティ行きを選んだ。