タイブレークの8基準…勝ち点が並んだ代表チームは、どう出場権を決めるのか？

2026年ワールドカップのグループステージ第3戦を前に、勝ち点計算の複雑さが注目されている。

各チームの力が拮抗しているため、1戦目で勝ち点が並ぶ可能性もある。そのため大会規定では、同率チームの順位を決める基準が厳密に定められている。

48チームが出場する新フォーマットでは、1位と2位だけでなく3位同士の比較も行い、その上位8チームが突破する。

勝ち点だけで決まらない場合は、直接対決の結果、得失点差、得点数、規律記録、それでも並んだ場合はFIFAランキングの順で判定する。

大会は7月19日まで米国、カナダ、メキシコで開催され、すでに第1節と第2節が行われた。

最終節は本日水曜日から来週日曜日にかけて開催される。

第2節終了時点のグループ順位はこちら

すでにメキシコ、アメリカ、ドイツ、フランス、ノルウェー、アルゼンチン、コロンビアの7チームがベスト32進出を決めた一方、ハイチ、トルコ、チュニジア、ヨルダン、パナマの5チームは敗退が確定している。

以下では、グループステージ最終節を前に、勝ち点が並んだ場合の順位決定方法とノックアウトステージ進出チームの決め方をFIFA規則第13条に基づき解説する。

2つ以上の代表チームが勝ち点で並んだ場合はどうなるのか？

グループステージ終了時に同じ勝ち点で並んだ場合、以下の基準を順番に適用して最終順位を決定します。

第1段階

1. 直接対決の勝ち点が上回るチーム

2. 当該チーム同士の得失点差。

3. 当該試合での総得点が多いチーム。

それでも並んだ場合、以下の第2段階基準を適用します。

それでも並んだ場合、以下の基準を適用する：

4. グループ全試合の得失点差が最も良いチーム。

5. グループ全試合の総得点数。

6- イエローカードおよびレッドカードの枚数に基づく規律ポイントの合計が最も多いチーム。計算方法は以下の通り：

イエローカード：-1ポイント

イエローカード2枚によるレッドカード：-3

直接レッドカード：-4

イエローカード後に即レッドカード：-5

1試合につき、選手または役員には最も重い減点のみが適用され、合計ポイントが多いチームが上位となります。

第3段階

第1段階と第2段階でも順位が並んだ場合、以下の基準が適用される：

7. 同点の場合はFIFA最新ランキングで順位を決定する。

8- それでも並んだ場合、直前のFIFAランキングで順位を決定し、必要に応じてさらに過去のランキングを遡る。