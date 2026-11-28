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カラム・ウィルソンが2得点を挙げ、ブレントフォードはマンチェスター・ユナイテッドに4-0で圧勝。ウィルソンはチームにタイトル獲得か欧州大会への出場権獲得を求めた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督にとってオールド・トラッフォードでの初戦は惨敗に終わり、守備が再び崩れたチームはプレミアリーグの降格圏にとどまっている。

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オールド・トラッフォードで攻撃をけん引したウィルソン

ブレントフォードのFWウィルソンは土曜日、 マンチェスター・ユナイテッドを打ち破る中心となった 。前半に2得点を挙げる圧巻のプレーで、オールド・トラッフォードのファンを沈黙させた。経験豊富なストライカーは19分、動きの止まった2人のDFの間に入り込み、ダンゴ・ワタラの巧みなパスを決めて今季初得点を記録した。

そのわずか13分後、アウェーチームの2点目でポチェッティーノ監督率いる守備陣のもろさが再び露呈した。ミッケル・ダムスゴーが正確なパスでユナイテッドの守備を切り裂くと、ワタラが再びウィルソンの得点をお膳立て。ウィルソンは力強いシュートを決め、前半のうちに試合の行方をほぼ決めた。試合後、ウィルソンは『スカイ・スポーツ』に喜びを語った。「2試合連続の4-0はうれしい。でも、それは舞台裏で全員が懸命に取り組んでいるからこそだ」

ブレントフォードは午後の試合を通して決定力を発揮し、ホームの観客が新監督を後押ししようとする中でも冷静さを保った。ウィルソンはスタジアムの雰囲気に触れつつ、チームは自分たちの戦い方に集中していたと強調した。「観客が監督［マウリシオ・ポチェッティーノ］とチームを後押しするのは分かっていた。大事なのは僕らが自分たちの試合をすることだった」と説明。「いい瞬間だったし、最後にはみんなで喜ぶことができた」

ブレントフォードが見据える欧州の舞台

注目はマンチェスター・ユナイテッドの危機に集まるだろう。『Opta』の統計によると、ユナイテッドがリーグ戦で2試合連続4点差以上の敗戦を喫したのは、1963年のボクシングデー以来初めてだ。一方、ウィルソンはキース・アンドリュース監督の下、ブレントフォードの明るい未来を見据えている。

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ウィルソンは、西ロンドンのクラブを支える姿勢について語り、比較的小規模なクラブながら、全員が高いレベルで努力を重ねていると指摘した。「小さなクラブだけど、持てる力を最大限に発揮するためにあらゆることに取り組んでいる。クラブの中にいる全員が、自分たちはこのレベルにふさわしいと感じている。クラブが次の段階へ進むために必要なのは、タイトルを獲得するか、欧州の舞台へ進出することだ」

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攻撃のパートナーであるチアゴが現在戦列を離れる中、ウィルソンはチームをけん引する決意を示した。「チームは、どのポジションに誰が入っても対応できるよう取り組んでいる。クラブでのリーグ戦初得点を挙げられてうれしい。チアゴがいない間は、ストライカーとしてチャンスを生かすことが大事だ」

続くポチェッティーノの苦難

ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッドでの船出は、理想からほど遠い。アンフィールドでリヴァプールに0-4で敗れた後、チャンピオンズリーグでは敵地でスポルティングCPと2-2で引き分けた。そしてアルゼンチン出身の指揮官が初めてオールド・トラッフォードでベンチに入った試合でも、苦戦が続いた。

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後半も状況は好転せず、ユナイテッドの反撃はクロスバーと決定力不足に阻まれた。ユーリ・ティーレマンスのロングシュートはクロスバーをたたき、ハリー・マグワイアのヘディングシュートはゴールライン上でクリアされた。しかし、守備陣の動きがまたしても止まった隙を突き、クリストフェル・アイェルがCKから押し込むと、わずかに残っていた反撃の望みも絶たれた。終盤にはケヴィン・シャーデがセンネ・ラメンスの頭上を越す巧みなループシュートを決め、スコアは4-0となった。

高まるユナイテッドの降格不安

ユナイテッドにとって数字は厳しい現状を物語る。直近2試合で無得点のまま8失点を喫した。今回の敗戦で勝ち点8の19位に低迷する一方、勝利したブレントフォードは勝ち点20で5位に浮上。日曜日にクリスタル・パレスがハル・シティに勝てば、ユナイテッドは最下位に転落する可能性がある。